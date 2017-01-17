Сотрудницу магазина золота в Находке осудят за хищение товара

В Находкинский городской суд накануне направлено уголовное дело в отношении молодой женщины, которая присвоила ювелирные украшения на сумму свыше 800 тысяч рублей. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

Как рассказала журналисту РИА «Восток-Медиа» старший помощник прокурора Находки Анастасия Пикульская, молодая женщина за год работы в ювелирном магазине смогла похитить украшений и денежных средств, передаваемых клиентами в кассу организации, на общую сумму 882 350 рублей 34 копейки. Выявили хищение в апреле прошлого года, а сегодня уголовное дело в отношении любительницы чужого имущества направлено прокурором города в Находкинский городской суд. Во время расследования фигурантка дела смогла частично погасить долг магазину. Кроме того, в рамках дела на имущество обвиняемой, а именно на ¼ доли в праве собственности на квартиру, наложен арест. За хищение в крупном размере женщина может получить реальный срок до шести лет.

Хищения на рабочем месте стали частой практикой в Приморье. Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», суд во Владивостоке приговорил к 3 годам колонии-поселения сотрудницу банка. Женщина прибрала к рукам из кассы 6 миллионов рублей.