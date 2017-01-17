Огнеборцы Владивостока спасли дом на проспекте Красного Знамени

Всего за сутки в крае произошло 24 пожара

Минувшим вечером во Владивостоке произошёл крупный пожар, сообщает РИА «Восток-Медиа». Пламя вспыхнуло в жилом доме по адресу: проспект Красного Знамени, 133/4.

В приморской столице произошёл очередной пожар. Вечером в понедельник в гостинках на проспекте Красного Знамени, 133/4 загорелись две квартиры. По данным пресс-службы краевого управления МЧС, информация поступила на пульт пожарной охраны в 19:32. Вскоре на место происшествия прибыли первые пожарные бригады. Они установили, что пламя охватило две квартиры. В одной из них загорелись кухня и полы, затем пламя перекинулось на полы в соседнем жилище.

В 20:10 огонь удалось локализовать, спустя ещё сорок минут – полностью потушить. Пострадавших в результате происшествия нет. Специалисты устанавливают причины происшествия. Не исключено, что причиной возгорания стала неисправная проводка.





Впрочем, горели в Приморье не только квартиры. Так, по дороге в посёлок Новонежино Шкотовского района загорелся микроавтобус. Пламя быстро охватило всю машину. По предварительной информации, пострадавших в происшествии нет.

Ранее сегодня РИА «Восток-Медиа» сообщало о пожаре на рыболовном траулере в порту Владивостока. Всего, по данным администрации Приморского края, за сутки в регионе произошло 24 пожара.