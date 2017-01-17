В аэропорту Владивостока задерживаются несколько рейсов

Самолёт из Краснодара прилетит почти на 3 часа позже

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов. Самолёт из Краснодара задерживается почти на три часа, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Почти на 3 часа позже во Владивостоке окажется борт авиакомпании «Уральские авиалинии» из Краснодара. Рейс U6-585 должен был приземлиться в 10:10, однако задержится до 13:00. Соответственно он с опозданием вылетит в обратном направлении. Самолёт «Владивосток – Новосибирск – Краснодар» покинет Приморье также с почти трёхчасовой задержкой. Рейс U6-586 вместо 11:10 вылетит в 14:00.

На 25 минут позже во Владивостоке приземлится самолёт из Шереметьево. Прибытие рейса SU-1702 ожидается не в 12:20, а в 12:45.

Как пояснили корреспонденту РИА «Восток-Медиа» в круглосуточной справочной службе международного аэропорта «Владивосток», рейс из Краснодара задерживается из-за позднего прибытия. «Авиалайнер поздно вылетел из Краснодара, в связи с этим произошли такие изменения в расписании», - уточнила собеседница агентства.

Перед этим в Приморье происходили регулярные задержки московских рейсов. Это было вызвано неблагоприятными погодными условиями в российской столице.