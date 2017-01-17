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"Бронь" от плохой погоды: российская авиация ищет оптимальное решение

"Бронь" от плохой погоды: российская авиация ищет оптимальное решение
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Транспорт | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Аномальные морозы, сковавшие в декабре 2016-го и январе нового года западные регионы страны, сыграли недобрую службу авиационному сообщению. Даже в аэропорту Владивостока время от времени «скользил» график отправлений и прибытий воздушных судов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Между тем, авиационные эксперты просят не поддаваться панике: не в одной только России возникают временные сложности, форс-мажорные обстоятельства возникают и в крупнейших аэропортах по всему миру – в Европе, Америке, Азии.

Из сообщений СМИ может сложиться впечатление, что нынешняя зима обрушила все свои невзгоды и аномалии исключительно на аэропорты московского авиационного узла, в первую очередь, добавив сложности авиакомпаниям и пассажирам в столичном Шереметьево. Думать так было бы явным заблуждением, уверены эксперты отрасли. Бураны, гололёд, туман – весь этот набор катаклизмов щедро достался и зарубежным воздушным гаваням.

Отечественная гражданская авиация с переменным успехом, но справляется с трудностями суровой российской зимы. Другое дело – Турция. В «курортном» Стамбуле аномальные снегопады парализовали воздушное сообщение, а температура ниже нуля сковала всю логистику. Недавно крупнейшая авиакомпания соседней страны Turkish Airlines отменила несколько сотен рейсов, в том числе все внутренние. Наибольшей проблемой стало неважное состояние взлётно-посадочной полосы в аэропорту имени Ататюрка (Стамбул), наземные службы не успевали очищать её от снега. Неудивительно, что количество взлётно-посадочных операций сократилось в десять раз.

Многим пассажирам в терминале стамбульского аэропорта пришлось спать на полу. Британская газета Evening Standard искренне переживает за своих соотечественников, оказавшихся в обстановке, где «люди начинают себя вести, как маньяки». По свидетельству очевидцев, толпы отчаявшихся пассажиров мечутся между стойками регистрации и берут приступом киоски информации, сметая на своем пути всё. Компания Turkish Airlines, справедливости ради, разместила в отелях тысячи своих пассажиров, застрявших в Стамбуле. Но авиаперевозчику отныне приходится отбиваться от проклятий: «Делается всё для того, чтобы избавить наших пассажиров от страданий в сложившихся трудных обстоятельствах».

Аналогичные погодные бури ввели в ступор работу гражданской авиации и в Америке. Восток США накрыл снежный шторм Хелена, который в первую неделю января привёл к отмене сотен рейсов. Непогода стала серьезнейшим испытанием для аэропортов на огромной территории целого ряда штатов от Алабамы до Нью-Йорка. Авиакомпания Delta и другие лидеры отрасли выпустили соответствующие уведомления для своих пассажиров.

Неординарный инцидент случился в крупнейшем аэропорту США имени Джона Кеннеди (JFK) с пассажирами нескольких трансатлантических рейсов. После многочасового полёта пассажиры были вынуждены остаться на борту воздушного судна, поскольку из-за транспортного коллапса их оказалось «негде принять». Граждане, среди которых находились маленькие дети, провели несколько часов в холодном салоне практически без еды. Как говорится в сообщениях СМИ, такие испытания к утру 8 января выпали на долю пассажиров рейсов польской авиакомпании LOT и британской British Airways.

При этом перевозчики США научились подстраховываться от претензий, которые могут возникнуть к ним в подобных случаях. Никто не отрицает важности усиленных мер по планированию и техническому обеспечению операций в аэропорту в трудных погодных условиях, полагают эксперты. Но вместе с тем в гражданской авиации США существует такое понятие, как отказ от выполнения от обязательств по перевозки в связи с зимними погодными условиями (weather waiver).

О таком отказе не может быть объявлено произвольно. В качестве обоснования требуется подробный прогноз погоды, из официального источника (что придаёт прогнозу характер директивы) и с детальным описанием, вплоть до показа развития атмосферных процессов с использованием компьютерной графики. Одновременно подтверждается возможность самостоятельно перебронировать рейс или пункт назначения. Заблаговременное предупреждение помогает избежать ненужного скопления пассажиров в аэропортах и даёт им возможность самостоятельно заново составить маршрут онлайн или с помощью call-центра.

Многие пассажиры с удовольствием восприняли такое нововведение «по тотальному контролю за воздушной ситуацией». Сейчас флагманы авиационного бизнеса рассматривают вопрос о расширении зоны применения «погодных» отказов от выполнения от обязательств по перевозке. Не исключено, что в будущем основанием для этого будут считаться не только метели и бураны, но и «аномальные летние ливни».

Участники авиационного рынка в России полагают, что слепое копирование чужого опыта – не лучший метод модернизации. На их взгляд, следует учитывать различия в экономических, правовых, географических условиях разных стран, разницу в менталитете их граждан. Но и закрывать глаза на новые методики, уже доказавшие свою эффективность, было бы неправильно.

 
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