К концу недели в Приморье основательно похолодает

Умеренно морозная погода в Приморье задержится ещё на несколько дней. В ночь на Крещение ситуация начнёт меняться. К концу недели в регионе основательно похолодает, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Приморском крае метеорологическая обстановка останется спокойной. На юге Дальнего Востока продолжает расти атмосферное давление, а интенсивность осадков и площадь их распространения уменьшаться.

По информации портала «Примпогода», дневной фон температуры по сравнению со вчерашними показателями не поменяется. В континентальных районах столбик термометра остановится на отметках −6…−13 градусов, на побережье – от −1 до −5 градусов.

В краевом центре во вторник, 17 января, сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. При сильном северном ветре температура воздуха составит от -3 до -6 градусов.

В последующие сутки погода значительных изменений не претерпит. Умеренный мороз сохранится до четверга. На Крещение, 19 января, над территорией Приморского края будет перемещаться холодный фронт неглубокого циклона, который выходит на юг Хабаровского края. На большей части Приморья ожидается небольшой снег.

Ночь на Крещенье будет умеренно морозной – от −13 до −18 градусов, на северо-востоке до −28 градусов, на побережье от −7 до −12 градусов. Днём столбик термометра остановится на отметках от −2 до −14 градусов. К концу рабочей недели в Приморье похолодает.