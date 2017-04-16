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Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам

Пасха во Владивостоке: радостная толпа прошлась по главным улицам
В городе с утра стреляли, а к обеду танцевали
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Пьянкова

Сегодня, 16 апреля, в столице Приморья состоялся крестный ход в честь праздника Светлой Пасхи. Горожане в сопровождении духовенства и казаков шли от Покровского парка по Океанскому проспекту до Свеиланской – к стеле в память о присвоении Владивостоку звания «Город воинской славы», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Светлая Пасха является самым важным праздником в православном календаре. Пасха знаменует воскрешение Иисуса Христа, символ возрождения всего сущего на земле. Каждый желающий мог поучаствовать в крестном ходе и поддержать традицию. После короткой проповеди митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина на Спортивной набережной горожане праздновали Пасху под звуки народной музыкой и гул танцующей толпы.


 

В соседнем регионе, в Хабаровске, отпраздновать молитвой Светлое Христово Воскресение собрались около тысячи жителей города.

Как ранее проинформировало РИА «Восток-Медиа», Пасха во Владивостоке началась с перестрелки. Рано утром житель Эгершельда порезал свою жену, после чего отказался подпустить к ней медиков, вооружившись ружьём. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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