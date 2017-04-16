Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье

Сегодня воскресенье, 16 апреля 2017 года, 14:16
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
В Хабаровске официально закрыли сезон хоккея с мячом
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
В Вяземском люди устали соседствовать с рекой нечистот
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
Регионы:


Популярное
сегодня, 08:16
Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
вчера, 21:05
Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами
сегодня, 10:15
Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
вчера, 15:22
Стала известна причина пожара в здании кинотеатра "Океан"
вчера, 19:41
В третьем роддоме Владивостока испекли пасхальные булочки и куличи
сегодня, 09:18
Элита мирового самбо собралась на острове Русском
вчера, 15:10
В Хабаровском районе военнослужащий на "Тойоте" врезался в столб
вчера, 20:00
Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
сегодня, 12:05
На центральном рынке Уссурийска взрослые "развели" ребёнка на телефон
вчера, 20:30
Лёд тронулся: Амур в Хабаровске освободился от зимнего плена

Обсуждаемое
сегодня, 08:16
25

Военная техника стягивается из Хабаровского края в Приморье
вчера, 21:05
8

Супруга почётного жителя Владивостока отличилась доходами
сегодня, 10:15
3

Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
вчера, 15:10
1

В Хабаровском районе военнослужащий на "Тойоте" врезался в столб
вчера, 20:00
1

Накануне Пасхи в хабаровских храмах освящают куличи и яйца
сегодня, 09:18
1

Элита мирового самбо собралась на острове Русском
сегодня, 11:10
1

Приморские роботы будут лить детали для вертолётов
вчера, 15:22
Стала известна причина пожара в здании кинотеатра "Океан"
вчера, 16:05
Хабаровский край похвалили за работу с инвесторами
вчера, 18:15
Шпорт и Башмет вышли на одну сцену
Народный топ новостей

Гость
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды 14.04.2017
Митя Фомин: столица Приморья задаёт тон и формирует тренды
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку 07.04.2017
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку

Актуально
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству 14.04.2017
Олег Кожемяко – Владимиру Путину: переходим от количества к качеству
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней 13.04.2017
В Приморье громкое задержание рыбацкого судна растянулось на 6 дней
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса" 11.04.2017
Во Владивостоке продемонстрировали рабочую версию "Бизнес класса"


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1319



Система Orphus

Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье

Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье
Лучшие коллективы Дальнего Востока показали настоящее шоу
только что
Фестивальное Приморье | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа" - Анастасия Пьянкова

Во Владивостоке, на сцене «Fesco Hall», прошёл финал Дальневосточного студенческого конкурса «Реверанс - 2017». Победители этого престижного конкурса в мае представят Приморский края на всероссийском фестивале «Студенческая Весна -2017», сообщает РИА «Восток – Медиа».


 

 

 

 

 

 

«Реверанс» состоялся уже в 17-й раз: по оценке профессионалов, это главный танцевальный конкурс Дальнего Востока. В состязании участвуют представители Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономии и других регионов ДФО. На этот раз жюри отсмотрело более 100 номеров. Выступления оценивали: главный режиссёр Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Евгений Шевцов и главный балетмейстер этого цирка Ольга Полторак, хореограф телевизионного проекта «Танцы» Алексей Шалбуров, заслуженный артист РСФСР, хореограф Сергей Аникин.

«Этот конкурс для многих студентов стал трамплином для дальнейших побед. Кто-то уходит, тут же появляются новые, но дух студенчества присутствует всегда. Все участники заслужили овации, потому что такое шоу могут делать только настоящие артисты. Мы сюда каждый год приезжаем, чтобы танцевать, так не будем нарушать эту традицию!», - отметил председатель жюри Евгений Шевцов.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гран-при в этом году получили студенты Дальневосточного федерального университета - цирковой коллектив  «Конфетти» и ансамбль барабанщиц «Доминанта».  

В номинации «Мастер-коллектив» победила «Pacific Pоle Dance Studio» (Владивосток) с оригинальным представлением «Затерянный лес». Приз зрительских симпатий достался также приморскому коллективу «Grand Diamond»: эту награду вручил вице–губернатор Приморского края Илья Ковалёв.

Конкурс «Реверанс» проходит в рамках краевого фестиваля «Студенческая весна 2017», а также в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части государственной поддержки талантливой молодёжи.


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru