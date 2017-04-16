Гран-при танцевального конкурса "Реверанс -2017" остался в Приморье

Во Владивостоке, на сцене «Fesco Hall», прошёл финал Дальневосточного студенческого конкурса «Реверанс - 2017». Победители этого престижного конкурса в мае представят Приморский края на всероссийском фестивале «Студенческая Весна -2017», сообщает РИА «Восток – Медиа».

























«Реверанс» состоялся уже в 17-й раз: по оценке профессионалов, это главный танцевальный конкурс Дальнего Востока. В состязании участвуют представители Приморья, Хабаровского края, Еврейской автономии и других регионов ДФО. На этот раз жюри отсмотрело более 100 номеров. Выступления оценивали: главный режиссёр Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Евгений Шевцов и главный балетмейстер этого цирка Ольга Полторак, хореограф телевизионного проекта «Танцы» Алексей Шалбуров, заслуженный артист РСФСР, хореограф Сергей Аникин.

«Этот конкурс для многих студентов стал трамплином для дальнейших побед. Кто-то уходит, тут же появляются новые, но дух студенчества присутствует всегда. Все участники заслужили овации, потому что такое шоу могут делать только настоящие артисты. Мы сюда каждый год приезжаем, чтобы танцевать, так не будем нарушать эту традицию!», - отметил председатель жюри Евгений Шевцов.





































Гран-при в этом году получили студенты Дальневосточного федерального университета - цирковой коллектив «Конфетти» и ансамбль барабанщиц «Доминанта».

В номинации «Мастер-коллектив» победила «Pacific Pоle Dance Studio» (Владивосток) с оригинальным представлением «Затерянный лес». Приз зрительских симпатий достался также приморскому коллективу «Grand Diamond»: эту награду вручил вице–губернатор Приморского края Илья Ковалёв.

Конкурс «Реверанс» проходит в рамках краевого фестиваля «Студенческая весна 2017», а также в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в части государственной поддержки талантливой молодёжи.