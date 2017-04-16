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вчера, 15:10
1

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"Шаг вместе": в Находке проходят встречи с инвалидами

"Шаг вместе": в Находке проходят встречи с инвалидами
Цель – обратить внимание на проблемы людей с ограниченными возможностями
только что
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Находке на этой неделе прошла встреча общественников, чиновников и политиков с молодыми инвалидами. Инвалиды от 18 до 30 лет в городе как-то отстранены от социокультурной реабилитации, хотя в этой возрастной группе много активных творческих людей. Именно таких молодых людей и пригласили на встречу её организаторы, информирует РИА «Восток-Медиа».

«Героями встречи стали Лина Аскарова, Олег Соколов, Татьяна Шлык, Татьяна Мухорина – это молодые люди, которые, сохраняя веру в себя, идут вперёд несмотря ни на что! Мы пригласили для ребят специалистов из самых разных областей. На вопросы собравшихся отвечали юрист, психолог, заведующая библиотекой, представители общественных организаций, председатель общества инвалидов. Цель встречи – обратить внимание общественности на проблемы людей с ограниченными возможностями, не оставаться в стороне и делать совместные шаги навстречу будущим успехам», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» директор дома молодёжи Алевтина Варсегова. Молодые люди, пришедшие на встречу, одни из немногих кто вовлечен в современную жизнь: кто-то активно занимается шахматами, кто-то проявляет интерес к современной музыке, Интернет-технологиям, общению, истории.


 

«Мы надеемся, что в Находке будут созданы все условия для особенных молодых людей для интеграции их в общество и удовлетворения их духовных и культурных потребностей. Все, кто пришел к ним общаться, хотят содействовать в развитии их творческих инициатив и помочь при взаимодействии и сотрудничестве со СМИ, общественными объединениями и другими заинтересованными организациями города», — сообщила председатель клуба «Сердце матери» Светлана Жигалина.

Встреча организована по инициативе клуба «Сердце матери» при общественном движении «Матери России», депутатов, библиотекарей работников социальных центров и предпринимательского сообщества.


 
 
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