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Приморские роботы будут лить детали для вертолётов

Приморские роботы будут лить детали для вертолётов
Автоматизированную линию разрабатывают инженеры ДВФУ
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Приморские учёные создают автоматизированную линию из нескольких роботов, которые смогут изготавливать литые детали для вертолётостроения. Заказчиком выступил Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» имени Сазыкина. О новейшей разработке инженеров ДВФУ рассказал заведующий кафедрой технологий промышленного производства Инженерной школы Константин Змеу.

«При создании линии мы используем стандартные комплектующие, но наши учёные тщательно прорабатывают их использование в единой технологической линейке, внедряют инновационные решения. Например, для обработки особенно сложных деталей мы решили наделить комплекс определённой долей искусственного интеллекта. Это означает, что он будет уметь обрабатывать те детали, которые роботу неизвестны заранее. Как раз сейчас мы над этим работаем», — поделился он.

Данный проект продолжает сотрудничество ДВФУ и Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» в сфере автоматизации производства. Коллектив исследователей университета приступил к разработке в 2006 году, а к концу 2018-го планирует уже завершить установить линию на заводе «Прогресс». В дальнейшем технологию можно будет применять не только на Арсеньевском заводе, но и на других предприятиях в военно-промышленной отрасли, автомобилестроении, приборостроении.

Константин Змеу показал в лаборатории установку, позволяющую в умешенном масштабе отстроить все алгоритмы, подходы и технические решения, внедряемые на производстве. Как уточнили в пресс-службе администрации Приморья со ссылкой на коллег из ДВФУ, непосредственно на заводе будет оборудован крупный комплекс длиной до восьми метров и весом до десяти тонн.

Как писало РИА «Восток-Медиа», в прошлом году учёные университета создали для «Прогресса» роботизированный комплекс обработки изделий и полимерно-композиционных материалов. Переданная установка предназначена для производства деталей нового многоцелевого вертолёта Ка-62.

 
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