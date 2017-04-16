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Пасха во Владивостоке началась с перестрелки

Пасха во Владивостоке началась с перестрелки
В роли Антихриста выступил пьяный житель Эгершельда
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: izvestiaur.ru; видео:dps_control

Рано утром в приморской столице разыгралась настоящая сцена из голливудского боевика, явно противоречащая обычаям Пасхи, празднуемой сегодня, 16 апреля. Житель Эгершельда порезал свою жену, после чего отказался подпустить к ней медиков, вооружившись ружьём. Более того, мужчина занял оборону и стал отстреливаться от полицейских из окна многоэтажки, держа в страхе весь дом.

Как выяснил корреспондент РИА «Восток-Медиа», события развернулись в доме № 34 по улице Крыгина. По всей вероятности, отмечать православный праздник житель 12-го этажа начал заранее, так как к утру он уже находился в изрядном подпитии. В пьяном угаре мужчина напал на свою жену с ножом, однако вызывать скорую помощь пострадавшей не поспешил. Частичное осознание вины пришло к разбушевавшемуся герою спустя два часа, именно тогда он позвонил в экстренную службу. Но и на этом история не закончилась. По словам очевидцев, приехавшим около 7 утра медикам, пришлось ретироваться. Пьяный мужчина не то, что не подпустил специалистов к истекающей кровью супруге, но и пригрозил медицинскому персоналу ружьём. Сотрудники скорой помощи, в свою очередь, сообщили о случившемся в полицию.

В срочном порядке к месту происшествия стянулись оперативные службы города. Не желая сдаваться без боя, мужчина стал стрелять прямо из окна квартиры. Свидетели уверяют, что полицейские открыли огонь в ответ. Нарушителя общественного порядка удалось задержать, когда у него кончились патроны. Только после этого пострадавшая женщина была передана в руки медиков. Теперь во всех подробностях инцидента предстоит разобраться специалистам. Тем временем, оказавшиеся в незавидной ситуации жители многоэтажки активно обсуждают произошедшее в социальных сетях.

 
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