Школьникам Владивостока сообщили дату выпускного бала

Такую же информацию получили 11-е классы в других муниципалитетах края

Сегодня стала известна дата проведения выпускного бала в каждом из муниципальных образований Приморья. Например, во Владивостоке торжественное прощание со школой намечено на субботу, 24 июня, но кое-где – ещё раньше.

В Приморском крае с 23 по 29 июня пройдёт неделя выпускных вечеров. По данным краевой администрации, одиннадцатый класс в этом году окончат 9,5 тысячи юношей и девушек.

Первыми – 23 июня – со школой попрощаются выпускники Лесозаводска, Партизанска, Уссурийска, ЗАТО Фокино, Большого Камня, Спасска-Дальнего, Октябрьского, Партизанского, Пограничного, Ханкайского, Хасанского, Черниговского районов, а также частично - Пожарского, Чугуевского и Красноармейского.

«24 июня выпускной отметят во Владивостоке, Дальнереченске, Находке, а также в Дальнереченском, Кавалеровском, Кировском, Лазовском, Спасском, Хорольском, Тернейском, Яковлевском, Надеждинском, Ольгинском районах, ряде населённых пунктов Пожарского, Красноармейского, Чугуевского районов», – рассказала представитель краевого департамента образования и науки Юлия Горностаева.

Арсеньев, Артём, Михайловский район отметят выпускной 25 июня. Дальнегорск и Шкотовский район – 27 июня. Завершится праздничная неделя 29-го числа в Анучинском районе.

До появления этой информации приморцы вместе с другими россиянами горячо обсуждали тему дороговизны финальных школьных вечеринок. После заявления Андрея Макаревича РИА «Восток-Медиа» посвятило актуальному вопросу отдельную публикацию.