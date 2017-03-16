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В Артёме взорвался бензовоз с топливом

В Артёме взорвался бензовоз с топливом
В результате происшествия пострадали два человека
11 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_artem

В четверг во второй половине дня в Артёме произошло серьёзное ЧП - загорелся бензовоз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский город Артём сегодня отметился сильным пожаром. Там на Лесозаводской улице загорелся бензовоз. По предварительной информации, возгорание произошло в момент перелива топлива в машине. Пламя в считаные секунды охватило кабину и цистерну бензовоза. Затем произошёл взрыв. 

 

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 15:49. Уже через три минуты на месте оказались первые расчёты огнеборцев. Через 15 минут им удалось ликвидировать открытое горение. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, в тушении пожара задействовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.


 

В результате инцидента пострадали два человека. Их забрали прибывшие на место происшествия медики. Причины случившегося в настоящее время устанавливают специалисты.


 

Это уже не первый серьёзный пожар в Приморье за последние сутки. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сегодня утром в Партизанске загорелся торговый центр «ГУМ». Как оказалось, его поджёг 30-летний местный житель. Он хотел поживиться в одной из торговых точек и забрался туда, разбив оконное стекло. Находясь в пьяном состоянии, мужчина решил «похулиганить» дальше, устроив пожар.

 
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