В Артёме взорвался бензовоз с топливом

В четверг во второй половине дня в Артёме произошло серьёзное ЧП - загорелся бензовоз, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Приморский город Артём сегодня отметился сильным пожаром. Там на Лесозаводской улице загорелся бензовоз. По предварительной информации, возгорание произошло в момент перелива топлива в машине. Пламя в считаные секунды охватило кабину и цистерну бензовоза. Затем произошёл взрыв.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны в 15:49. Уже через три минуты на месте оказались первые расчёты огнеборцев. Через 15 минут им удалось ликвидировать открытое горение. Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Приморскому краю, в тушении пожара задействовали 12 человек личного состава и 3 единицы техники.





В результате инцидента пострадали два человека. Их забрали прибывшие на место происшествия медики. Причины случившегося в настоящее время устанавливают специалисты.





Это уже не первый серьёзный пожар в Приморье за последние сутки. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что сегодня утром в Партизанске загорелся торговый центр «ГУМ». Как оказалось, его поджёг 30-летний местный житель. Он хотел поживиться в одной из торговых точек и забрался туда, разбив оконное стекло. Находясь в пьяном состоянии, мужчина решил «похулиганить» дальше, устроив пожар.