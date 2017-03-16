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Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье

Владимир Миклушевский раскрыл картельный сговор в Приморье
Губернатор считает, что цены на услуги кадастровых инженеров должны падать в связи с растущим спросом
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня губернатор Приморья провёл  совещание по вопросам реализации в крае закона о дальневосточном гектаре. В нём приняли участие представители полпредства президента РФ в ДФО, Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, департаментов администрации края, прокуратуры, Росреестра, главный федеральный инспектор, главы муниципальных образований.

Участники совещания отметили, что поток заявок на гектары в Приморье от жителей других регионов России растёт с каждым днём. При этом в соответствии с поручением главы края чиновники стремятся сократить количество отказов по заявлениям. По словам исполняющего обязанности директора краевого департамента земельных и имущественных отношений Илья Терехова, сегодня процент отказов сокращён до 10%, хотя ещё в октябре 2016 года эта цифра составляла 42%.

Вместе с тем, процент отказов может вновь возрасти в связи с последними поправками в закон. Они диктуют запрет на выдачу гектаров в  границах территорий, на которые заключены охотхозяйственные соглашения, даже если там никто не арендует землю. Законопроект, который позволит избежать отказов в получении гектаров на охотничьих угодьях, уже рассматривает Государственная Дума РФ, однако потребуется полтора-два месяца на его принятие. Пока всем, кто заявился на участок, попадающий в границы охотхозяйственных соглашений, будет отказано.

Кроме того, на совещании зашла речь о ситуации с неоформленными в собственность дачными и садовыми участками граждан, которые попадают под предоставление дальневосточного гектара. Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что краевая администрация через свой официальный сайт порекомендовала дачникам как можно скорее поставить свои огороды на кадастровый учёт, пригласив для этого кадастровых инженеров. Их услуги стоят денег – и немалых. Как отметил заместитель руководителя секретариата полпреда президента РФ в ДФО Олег Скуфинский, у нему даже поступили сигналы об увеличении стоимости кадастровых работ. По его словам, сегодня  кадастровые работы могут обойтись приморцам в 15 тысяч рублей.

Владимир Миклушевский высказался по этому поводу так:

«Это почти половина средней зарплаты по краю. Понятно, что люди возмущены. Если правовое поле надо править, давайте над этим работать. Считаю уместной необходимость проверки прокуратуры и УФАС. Ведь если возникает больше предложений, цены, наоборот, должны снижаться. А это, абсолютно точно, результат картельного сговора в чистом виде – надо разбираться».

Олег Скуфинский дал поручение Росреестру обратить на данную ситуацию особое внимание.

 
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