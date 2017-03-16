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Фермеру, пустившему пал в Тернейском районе, грозит крупный штраф

Фермеру, пустившему пал в Тернейском районе, грозит крупный штраф
Огонь перекинулся с сельскохозяйственных угодий на лес
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Приморье установили, что пожар в Тернейском районе возник по вине сельхозарендатора. Фермер решил сжечь сухую траву на своём участке и пустил пал. Огонь быстро распространился по территории и перекинулся на ближайший лесной массив. В итоге с пожаром на 20 гектарах пришлось бороться спасателям.

« Пожар тушили более 10 спасателей с помощью нескольких единиц техники», – сообщил директор департамента лесного хозяйства Приморья Владимир Иванов.

Также директор департамента отметил, что по закону в Приморье запрещено выжигание сухой травы. Кроме того, на землях сельхозназначения, граничащих с лесами, необходимо делать специальную минерализированную противопожарную полосу. Фермер из Тернейского района нарушил сразу два пункта закона. Штраф за данные нарушение составляет от 50 до 200 тысяч рублей. Кроме этого, если лесному хозяйству причинён значительный ущерб, в судебном порядке с виновника могут взыскать всю сумму ущерба.

После этого пожара в Тернейском районе случился ещё один  - уже по вине двух подростков. Владимир Иванов добавил, что за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит не только административная, но уголовная ответственность.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало, что в Приморье введен особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Приморья Владимир Миклушевский в среду, 15 марта. Такие меры приняты в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на территории региона.

 
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