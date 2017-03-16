Приморец может лишиться свободы из-за шутки над бабушкой

Она приняла купюру из "Банка приколов" за настоящие деньги

36-летний приморец стал фигурантом уголовного дела после того как вернул долг. Он рассчитывал на то, что пожилая соседка не отличит поддельные купюры от настоящих, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Приморскому краю.

Жителя Находки задержали по подозрению в мошеннических действиях. Его жертвой стала пенсионерка. 83-летняя женщина обратилась в полицию после того, как к ней неизвестным путём попала сувенирная купюра номиналом 5000 рублей. Не заметив подделки, она попытался расплатиться ею в магазине. Продавец сразу опознала билет «Банка приколов», после чего старушка обратилась в полицию.

Оперативники установили, что накануне к пенсионерке заходил её 36-летний сосед, чтобы отдать долг в 2000 рублей. Злоумышленник предложил разменять пятитысячную купюру и вернуть ему 3 000 рублей.

Полицейские задержали подозреваемого в его квартире. В отделе полиции мужчина сразу дал признательные показания. В отношении подозреваемого сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.