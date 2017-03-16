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Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки

Пока Путин молчит, у голодающего депутата в Приморье отказывают руки
Александр Приходько жалуется на боли в сердце
только что
Общество | Приморский край
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Фото: facebook.com / Александр Приходько

Депутат Думы города Владивостока Александр Приходько уже 18 дней не ест. Он ждёт ответ от президента России Владимира Путина по поводу уголовного дела, заведённого в отношении депутата ещё в 2015 году. Народного избранника мучает рвота, он не чувствует руку, а сегодня появились боли в сердце, сообщает РИА «Восток-Медиа».

О том, как проходит голодовка, Александр Приходько ежедневно сообщает на своей странице в Facebook. Сегодня, на 18 день отказа от пищи, депутат написал, что ответа от Путина до сих пор нет, и он получает только различные отписки, которые даже стыдно цитировать. Приходько рассказал, что его поддержала супруга и тоже написала Путину. Жена голодающего уверена в фальсификации уголовного дела и хочет, чтобы глава государства обратился в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру по этому поводу. Однако и супруга Приходько, по его же словам, получила «ответ под копирку».

Между тем, за прошедший день депутат потерял ещё 500 грамм в весе. Его состояние крайне ухудшилось.

«Два раза рвота, затем боль в сердце, перестал чувствовать левую руку, холодный пот, силы просто покинули (не мог самостоятельно встать с кровати). С утра сегодня боли в области сердца слабые, тошнота, слабость», - перечисляет последствия голодовки Александр Приходько.

Подписчики советуют прекратить голодовку и вернуться к нормальной жизни. Сам депутат только благодарит за поддержку: «Думаю недолго осталось! Спасибо!». 

Народный избранник отказался от еды 27 февраля. В этот день он заявил, что будет голодать до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, возбужденным против него СК РФ, а также не прокомментирует проекты по климату и городу будущего.

Александр Приходько известен во Владивостоке своими оригинальными идеями. Ещё в прошлом году, например, народный избранник хотел присвоить Владимиру Путину звание «Почётный гражданин города Владивостока». «За время его руководства нашей страной и политической партией «Единая Россия» Владивосток получил огромное развитие, стал процветающим и более привлекательным для жизни, о чём свидетельствует уменьшение оттока населения», - пояснил тогда Приходько.

До этого РИА «Восток-Медиа» публиковало серию материалов о том, как Приходько хотел перенести устье реки Амур и изменить климат в Приморье.


 
 
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