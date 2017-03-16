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В Дальневосточном институте искусств проведут олимпиаду по музыке

В Дальневосточном институте искусств проведут олимпиаду по музыке
Её участниками могут стать даже пятиклассники
8 минут назад
Первоклассное портфолио | Приморский край
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Фото: mordgpi.ru

В конце марта школьники и учащиеся профессиональных лицеев и колледжей смогут принять участие во всероссийской олимпиаде по музыкально-теоретическим предметам. Её базовой площадкой уже в 16-й раз станет Дальневосточный государственный институт искусств. Олимпиада, которая проводится при поддержке Министерства культуры РФ, соберёт тех старшеклассников, кто намерен связать свою будущую профессию с музыкой и музыковедением.

Как сообщила корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пресс-секретарь ДВГИИ Дарья Изотова, организаторы олимпиады ждут около 80 участников из нескольких регионов Дальневосточного федерального округа – Камчатки, Сахалина, Приморского и Хабаровского краёв, Амурской области, Якутии. Практически все они учатся не только в общеобразовательных школах, но и в музыкальных.

«Официально возрастных ограничений для участия нет, – рассказала Дарья. – Но по сложившейся практике самыми младшими участниками могут стать пятиклассники – если у них хорошая подготовка. На олимпиаде школьника предложат задания по сольфеджио и теории музыки, по музыкальной литературе, тест по слуховому анализу, письменную работу по гармонии, музыкальную викторину и многое другое. Тема Олимпиады этого года – шедевры мировой музыкальной культуры. Предусмотрены индивидуальные и командные состязания. Для педагогов музыки в рамках олимпиады институт организует курсы повышения квалификации».

Олимпиада будет проходить с 27 марта по 2 апреля 2017 года. Её призёры впоследствии могут рассчитывать на приоритет при поступлении в Дальневосточный государственный институт искусств  и музыкальный колледж при нём.  Для преподавателей олимпиада - это возможность обменяться опытом в профориентационной работе, в вопросах методики преподавания различных дисциплин. Организаторы заявляют, что олимпиада имеет большое значение в создании единого культурного и образовательного пространства в Дальневосточном регионе.

Кроме выполнения олимпиадных заданий и общения в профессиональной среде школьники смогут посетить концерты классической музыки в крупнейших культурных центрах Владивостока – Приморской филармонии, филиале Мариинского театра и самом Дальневосточном государственном институте искусств.

 
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