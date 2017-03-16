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Более 200 коллективов съедутся на конкурс "Голоса Приморья"

Более 200 коллективов съедутся на конкурс "Голоса Приморья"
Многие из них являются опытными участниками этого престижного мероприятия
5 минут назад
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: pixabay.com, primorsky.ru, pkcnk.ru

На конкурсе «Голоса Приморья» во Владивостоке встретятся больше 200 коллективов. Почти все районы края отправили своих участников на фестиваль, который стартует уже в эту пятницу 17 марта. Многие признаются - едут не только за победой, но и за тем, чтобы прикоснуться к культурной жизни краевой столицы, сообщает РИА «Восток-Медиа».


 

Больше 200 заявок получили организаторы Дальневосточного конкурса вокалистов «Голоса Приморья». Среди них - участники из Приморского края и гости из Хабаровска, Сахалинской области. Больше половины подавших заявки делают это уже не в первый раз. Напрмиер, коллектив из Находки «Приморочка» направил во Владивосток сразу двух солисток и ансамбль из 11 человек. «Чаще всего отправлять так много людей нам не позволяет финансовая ситуация. В этом же году мы немного накопили и смогли отправить целый ансамбль. Двух солисток также поддержит танцевальная группа», - рассказала корреспонденту редакции руководитель ансамбля, заслуженный работник культуры РФ Светлана Крыгина. На фестивале в этом году «Приморочка» выступит под руководством Татьяны Капризовой.

«Одна из солисток, Оля Мазитова, исполнит композицию на английском языке. Инна Мицар выбрала песню «Ехали цыгане», а ансамбль представит на суд жюри «Ночку луговую», - добавила Крыгина.

В разные годы солисты «Приморочки» получали дипломы лауреатов первой и третьей степени на конкурсе во Владивостоке, также в истории коллектива были выступления в Японии и Корее, где вокалисты смогли завоевать первое место. «В танцах тогда мы уступили и получили третье место. Это был очень значимый опыт для коллектива», - добавила собеседница.

От Находки во Владивосток на этой неделе приедут также коллективы «Музыка любви» и «Богатица».

Не первый раз в масштабном краеовм мероприятии участвует вокальная группа «Капель» из Дальнегорска. Их состав будет ещё больше, чем у «Приморочки»: три солиста и два коллектива – «Капель» и детская группа «Капельки», в каждом из которых по 12 человек.

«Один из наших солистов и один из немногих мальчиков, Костя Петров, уже ездил на «Голоса Приморья» в прошлом году и привёз диплом лауреата первой степени. «Капельки» и «Капель» также неоднократно очень успешно выступали», - поделилась заместитель директора местного Дворца культуры химиков Ульяна Демиденко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что сам конкурс пройдёт 17-19 марта  во Владивостоке. Он станет юбилейным, 25-м по счёту. Участников представят в 6 различных возрастных категориях и  трёх номинациях: академическое, народное и эстрадное пение. Конкурсные выступления запланированы 17 и 18 марта на сцене Дворца культуры железнодорожников, а гала-концерт победителей, награждение и торжественное закрытие  - в Приморской краевой филармонии 19 марта, с 15 часов. 


 

 
 
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