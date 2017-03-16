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Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность

Таксисты Приморья не переживают за свою безопасность
Нападения на водителей происходят крайне редко
13 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Приморские водители такси не собираются выходить на пикет в защиту своей безопасности. В данный момент таксомоторные компании занимаются улучшением сервиса, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 марта, в соседнем Хабаровском крае прошёл пикет таксистов, которые недовольны условиями охраны труда. По их словам, в регионе участились случаи нападения и убийства водителей. Однако в Приморье такие происшествия случаются крайне редко.

«В Хабаровске эта проблема действительно стоит остро. Как обстоит ситуация во Владивостоке, пока сказать не могу, но думаю, мы изучим этот вопрос в ближайшее время», - рассказал корреспонденту агентства председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.

При этом сами приморские таксисты также уверяют, что нападения случаются достаточно редко. По их словам, сейчас они не чувствуют необходимости в дополнительной защите от преступников. «Такие происшествия происходят не часто, это буквально единичные случаи. Вопрос об улучшении защиты водителей не обсуждался, так как в данный момент он не стоит так остро, как в Хабаровске, например. К сожалению, не могу прокомментировать обстановку по другим регионам Дальнего Востока, но у нас всё спокойно, никаких жалоб не поступало», - прокомментировал ситуацию председатель «Таксомоторного альянса Приморья» Андрей Бралеев.

Кроме этого, большинство компаний Приморья заняты улучшением сервиса в связи с высокой конкуренцией. В настоящее время постоянно меняются цена на услуги, оперативность подачи машины и многое другое. Из-за этого компаниям приходится уделять всё больше внимания водителям такси.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что полиция нередко рассказывала о случаях нападения на водителей такси. Так, в прошлом году в Приморье было окончено судебное заседание по громкому делу о жестоком убийстве и разбойном нападении на таксиста в городе Артёме. В январе этого года в районе автодороги Каменушка — Уссурийск правоохранители обнаружили тело мужчины, который работал в таксомоторной компании. 

 
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