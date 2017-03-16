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В Приморье готовятся к весенним полевым работам

В Приморье готовятся к весенним полевым работам
Проблемы по-прежнему могут быть с погодой и озером Ханка
только что
Экономика | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru; primorsky.ru

На заседании комитета Законодательного собрания по продовольственной политике и природопользованию депутаты рассмотрели вопрос о ходе подготовки к проведению весенних полевых работ в 2017 году сельхозпроизводителями Приморья. В работе комитета приняла участие сенатор от ЗС ПК Людмила Талабаева.

«Недавно в Совете Федерации мы рассматривали вопрос о подготовке к весенним полевым работам, – проинформировала Людмила Талабаева. – Этот вопрос очень важен для нас. Благодаря финансовой поддержке сельское хозяйство страны в прошлом году показало очень хороший результат. Сельхозпроизводителям выделялось много федеральных и региональных средств. Для них эта поддержка очень важна».

Перед депутатами с докладом выступил Денис Бочкарёв, вице-губернатор Приморского края, курирующий сельское хозяйство региона.

«Организационная работа в этом году проведена достаточно неплохо: в феврале, что почти на месяц раньше прошлогоднего, с сельскохозяйственными товаропроизводителями заключено 576 соглашений, – сообщил он. – Создан краевой штаб по подготовке и проведению сезонных сельскохозяйственных работ, работает «горячая линия». Информация с мест и работа наших специалистов показывает, что серьёзных и каких-то глобальных угроз по срыву проведения весенне-полевых работ на территории края нет».

По словам Дениса Бочкарёва, один из основных показателей для успешного проведения весенне-полевых работ – количество поднятой зяби. «Ежегодно нам удаётся в пределах 60 процентов всех посевных площадей обеспечить зябью – это около 200 тысяч гектаров, – отметил он. – В прошлом году в связи с неудовлетворительными погодными условиями, а все мы помним, что по краю прошёл мощный тайфун, сельхозпредприятия зябью себя не обеспечили – подняли на 37 процентов меньше, чем в предыдущем году. Поэтому нам необходимо настраиваться на значительное увеличение весенней вспашки. Но пока делать оптимистичные прогнозы рано, потому что многое будет зависеть от погодных условий».


 

В этом году в Приморье планируется засеять 460 тысяч гектаров пахотных земель, что на 25,3 тысячи гектаров больше уровня 2016 года. В их числе: ранние зерновые – 43,5 тысяч га, кукуруза – 42 тысяч га, соя – 269,7 тысяч га, картофель и овощи.

По данным Россельхозцентра, под плановые посевные площади хозяйства края обеспечены семенами на 100 процентов.

«Даже если учитывать, что в северных районах края, таких как Пожарский и Дальнереченский наблюдается дефицит семян, как в качественном, так и в количественном отношении, то в районах, где работают семеноводческие хозяйства – это Уссурийский, Октябрьский, Хорольский – имеются семена на реализацию», – сообщил Денис Бочкарёв.

Доклад вице-губернатора вызвал оживлённое обсуждение среди депутатов краевого парламента. «Сейчас в Приморье активно поддерживаются сельхозпроизводители, – сказал председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Евгений Зотов. – Субсидии для сельского хозяйства сохранены в полном объёме. В середине марта хозяйства края выходят в поля, и в настоящее время ведётся подготовка к весенне-полевым работам. Хотя этот год обещает быть дождливым, но, я полагаю, что сельхозпроизводители к этому готовы. Всего в крае 650 тысяч гектаров пашни. В тоже время, часть пахотных земель не может быть задействована в сельхозработах. Это объясняется тем, что очень остро стоит так называемый «ханкайский вопрос» – из-за подъёма воды в озере Ханка прибрежные земли будут потеряны для сельскохозяйственного использования. Но эти вопросы наш комитет не оставил без внимания, а на федеральном уровне уже создана комиссия, которая займётся этой проблемой. Также получат федеральную помощь те хозяйства, которые пострадали от прошлогоднего паводка. В любом случае сельхозпроизводители не останутся без поддержки».


 
 
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