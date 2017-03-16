В Находке противников угольной пыли отправили бастовать на пляж

Власти Находки предложили организаторам митинга против угольной пыли провести его за чертой города. Под предлогом проведения ремонтных дорожных работ в районе площади Партизан мероприятие перенесли на пляж Рица. Находкинцы возмущаются, что экологические требования подменяются политикой, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Ранее общественная организация «Надежда» подала заявку на проведение митинга против угольной пыли 25 марта в Находке. Сегодня стало известно, что инициаторам его проведения власти предложили своеобразное место — пляж у озера Рица. В тот район не ходят рейсовые автобусы, и возмущённым горожанам можно добраться лишь на личном автотранспорте. По словам администрации округа, на единственном разрешённом месте проведения общественных протестных акций – площади Партизан в это время запланированы ремонтные дорожные работы. Многие горожане восприняли новость в качестве насмешки со стороны местных властей и попыткой сорвать протестную акцию.

«Несмотря на все чинимые препятствия, митинг всё же обязательно состоится в том месте, где удобно горожанам. Мы обязательно дождёмся завершения так называемых ремонтных работ, а пока придётся отменить его проведение. Превращать протест в фарс мы не собираемся, все наши действия до этого отличались результативностью. Собрать же народ на Рице мы могли и без уведомления, если бы у нас была такая цель», — сообщили журналисту РИА «Восток-Медиа» представители общественности.

По словам активистов, повестка их митинга исключительно экологическая, но чиновники препарируют акцию в некий «политический протест».

«Рица – это пляж. Сейчас там очень холодно, там нет асфальта, а стоять в песке, прячась от ветра, мы не считаем приемлемым вариантом. Непонятно, почему нам не предложили проводить митинг на Китайском пляже, Читувае или Триозёрье, что не так с теми пляжами? Мы расцениваем этот поступок администрации города как плевок в нашу сторону. Вопрос открытой перевалки угля — вопрос соблюдения законов, а они не соблюдаются в нашем городе», — обозначили свою позицию в Интернете находкинские активисты.

18 марта все противники угольной пыли намерены собраться в парке культуры и отдыха с тем, чтобы «познакомиться друг с другом и учредить координационный совет общественных организаций».

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что разобщённость общественных организаций в «угольном вопросе» расколола общественников на несколько противоборствующих лагерей.