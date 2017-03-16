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Во Владивостоке продолжают принимать заявки на 25-тысячные премии

Во Владивостоке продолжают принимать заявки на 25-тысячные премии
"Молодёжный вектор" ждёт новых соискателей
23 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru

Управление по делам молодёжи администрации Владивостока продолжает приём документов от соискателей премии «Молодёжный вектор». Представители молодёжи, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы, получат денежное поощрение в размере 25 тысяч рублей.

«Премия присуждается за значительный вклад в развитие молодёжной политики города, – рассказал начальник управления по делам молодёжи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко. – Таким образом, мы стимулируем граждан в возрасте от 14 до 30 лет на дальнейшую плодотворную работу на благо города. Времени на подачу заявки осталось совсем немного, поэтому мы призываем молодых людей не затягивать с подачей документов».

Лауреатами можно стать как после индивидуальной заявки, так по протекции общественных организаций.

По окончании приёма документов от соискателей премии чиновники сформируют экспертный совет, куда войдут представители администрации Владивостока, творческой среды и общественности. Члены экспертного совета рассмотрят документы всех кандидатов, проведут заочную оценку деятельности лауреатов.

Чтобы стать кандидатом на получение премии, необходимо предоставить ходатайство о выдвижении и согласие на обработку персональных данных. В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата в области молодёжной политики города Владивостока за один год, предшествующий дате выдвижения (в 2017 году – с 1 апреля 2016-го по 31 марта 2017-го).

Ходатайство и документы кандидата предоставляются в управление по делам молодёжи администрации города по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 30. Документы принимают до 1 апреля 2017 года по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов.

Контактное лицо – Анастасия Владимировна Полтавцева, специалист отдела содействия развитию молодёжного творчества управления по делам молодёжи, телефон: 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

 
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