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На жильё для военных в Приморье выделили больше 1,5 миллиарда рублей

На жильё для военных в Приморье выделили больше 1,5 миллиарда рублей
За два прошлых года квартирами обзавелись 500 человек
23 минуты назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Более 1,5 миллиарда рублей выделено на обеспечение постоянным жильём военнослужащих Восточного военного округа в Приморье на 2017 год. За 2,5 месяца выдано больше 500 миллионов рублей субсидий для покупки квартир, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, реализовать своё право на обеспечение постоянным жильём военнослужащие смогут с помощью денежной жилищной субсидии. За два с половиной месяца в текущем году военнослужащие в Приморском крае получили уже более 500 миллионов рублей для того, чтобы приобрести постоянное жильё.

«Всего с начала работы программы жилищных субсидий за 2015 и 2016 годы специалисты Уссурийского отдела жилищного обеспечения выдали более двух миллиардов рублей. Это позволило обеспечить свыше 500 военнослужащих общевойскового объединения ВВО в Приморье», - уточнил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту, капитан 2-го ранга Владимир Матвеев.

 
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