Во Владивостоке создадут новые центры по переработке отходов

В Приморском крае создается инновационная схема управления отходами, которая должна упорядочить деятельность по сбору, перевозке, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. В думе города Владивостока считают, что комплекс таких мер позволит создать новую инфраструктуру.

Направления государственной политики в области обращения с отходами являются приоритетными в следующей последовательности: максимальное использование исходных сырья и материалов; предотвращение, сокращение образования отходов и снижение класса опасности отходов в источниках их образования; обработка, утилизация и обезвреживание.





Как прокомментировала реформу председатель думы Владивостока Елена Новицкая, территориальная схема обращения с отходами разрабатывается в соответствии с новыми федеральными стандартами и коснётся всех муниципальных образований Приморского края, а также послужит созданию новой инфраструктуры.

«Переход на новые федеральные стандарты переработки отходов должен быть планомерным. В числе приоритетных направлений схемы – внедрение раздельного сбора отходов, их сортировка, а также вторичная переработка. Подразумевается создание на территории Владивостокского городского округа четырёх центров по углубленной переработке, сортировке отходов, больше двадцати мусороперегрузочных станций. На конкурсной основе органы власти определят регионального оператора по обращению с отходами – организацию, которая понесёт основную ответственность за систему обращения с отходами в Приморье. Во время переходного периода мы должны провести инвентаризацию всего мусороперерабатывающего комплекса, для чего необходимо консолидировать усилия представительной и исполнительной власти. Наша основная цель – создание эффективной отходоперерабатывающей отрасли с привлечением в неё частного бизнеса, а также формирование экологической культуры населения», – подчеркнула Елена Новицкая.



