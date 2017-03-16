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Под Шкотово началось строительство второго участка скоростной трассы

Под Шкотово началось строительство второго участка скоростной трассы
Рабочие "Примавтодора" бетонируют скважины для опор нового моста
только что
Транспорт | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Краевое предприятие «Примавтодор» приступило к строительству второго участка трассы  Владивосток–Находка–Порт Восточный, ведущей в объезд населённых пунктов. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что эта новая трасса станет частью транспортного коридора «Приморье-1», создаваемого для улучшения международной торговой логистики. Она позволит сократить путь большегрузов из одного приморского порта до двух других на 20 километров и уменьшить время, затрачиваемое на дорогу. Объезжая населённые пункты Артём, Большой Камень, Фокино, автомобили смогут развивать большую скорость. Первый участок дороги в объезд Артёма был открыт в прошлом году.  Сейчас работы идут в районе поселка Шкотово.

Как сообщил генеральный директор «Примавтодора» Дмитрий Горлов, его сотрудники заканчивают бурение опор для моста через канал. Уже бетонируются скважины для трёх опор.  На объекте работают более 10 единиц техники: краны, миксеры, бурильная установка, самосвалы.

На этом участке «Примавтодор» выполнит основание дороги, протяженностью 3,5 километра, а также возведет один мост и опоры для второго моста. Участок пройдет от пересечения с новой трассой Владивосток-Находка-Порт Восточный до пересечения с действующей трассой Артём-Находка в районе Шкотово. Генеральным подрядчиком строительства является компания «Трансстроймеханизация».

 
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