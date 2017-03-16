Столкновение джипа и автобуса стало причиной пробки во Владивостоке

Сегодня утром дороги Владивостока оказались загружены как обычно, сообщает РИА «Восток-Медиа». Плотность общегородского трафика составила 5 баллов. На основных магистралях приморской столицы замечено несколько крупных заторов.

Самая мощная пробка собралась на проспекте 100-летия Владивостока. 7-балльный затор от улицы Русской до остановки «Молодёжная» продержался 2,5 часа. Дорога в обратном направлении была на удивление свободной. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность движения на Некрасовском путепроводе составила всего 1 балл. Это на 3 балла ниже обычного.

Серьёзный затор собрался на кольце инструментального завода. Его причиной стало незначительное ДТП - внедорожник «Ниссан» не поделил проезжую часть с пассажирским автобусом. Из-за этого дорога оказалась частично перекрыта.

Магистраль Некрасовская – Гоголя сегодня утром опять «стояла». Мощность пробки в сторону фуникулёра варьировалась от 6 до 8 баллов.

Проблемы с движением наблюдались на проспекте Красного Знамени. В сторону издательства «Дальпресс» более двух часов сохранялся 7-балльный трафик.

Непросто проехать было по Выселковой улице. В этом районе образовалось сразу два затора. Один из них сковал дорогу к Рудневскому мосту. Вторая пробка собралась от поворота на карьер до улицы Анны Щетининой. Как сообщают автомобилисты, движение по этим направлениям замедлилось из-за гололёда.

Полтора часа наблюдались проблемы с движением на Стрелковой. Эта километровая пробка растянулась от улицы Ватутина до улицы Воропаева.

Кроме того, из-за аварии замедлилось движение от Луговой до Спортивной. Сейчас движение на данном направлении нормализовалось.