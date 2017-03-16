Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства

Сегодня исполнилось ровно 5 лет с тех пор, как Приморским краем официально руководит Владимир Миклушевский. Именно в этот день, 16 марта 2012 года, бывший ректор Дальневосточного федерального университета вступил в должность губернатора, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До отставки прежнего главы Приморья Сергея Михайловича Дарькина Владимир Миклушевский был ректором ДВФУ. Этот пост он занимал с октября 2010 года. Большие кадровые перестановки произошли в конце зимы в 2012 году.

28 февраля ректор престижного вуза стал временно исполняющим обязанности главы региона. Спустя только две недели по предложению президента России Владимир Миклушевский был наделён полномочиями губернатора Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подводило предварительные итоги пятилетнего правления Владимира Миклушевского и своеобразного рубежа после саммита АТЭС-2012. В ходе экспертного опроса агентства известные предприниматели, общественные деятели и учёные рассказали, каких показателей за это время удалось добиться команде губернатора в сфере экономики и международных отношений.