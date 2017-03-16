Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства

Сегодня четверг, 16 марта 2017 года, 10:31
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
Пожарные тушат здание крупного торгового центра в Приморье
В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
В Приморье начался сбор пожертвований на детей, больных туберкулёзом
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый четверг
Хабаровчан ждёт солнечный и тёплый четверг
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных
Регионы:


Популярное
вчера, 14:39
В Приморье судебные приставы штурмовали квартиру уроженки Украины
вчера, 16:37
Следком возбудил очередное уголовное дело против приморских чиновников
вчера, 18:00
Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 11:03
Военная прокуратура ТОФ открестилась от дела Бочарова
вчера, 12:35
В Хабаровске нашли троих пропавших в Витебске подростков
вчера, 13:33
"Красавица и Чудовище" выходит на экраны кинотеатров Владивостока
сегодня, 01:03
Глава Крыма Сергей Аксенов: России нужна монархия
вчера, 16:55
Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
вчера, 15:20
Суд объяснил, почему антимонопольное "дело Пушкарёва" вернули обратно
сегодня, 07:00
Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных

Обсуждаемое
вчера, 11:56
11

Приморские школьники вступили в пионерию "Единой России"
вчера, 18:00
6

Владивостокская таможня может оформить только 37 машин без ГЛОНАСС
вчера, 11:25
6

В Октябрьском районе Приморья уже начали сеять пшеницу
вчера, 15:59
6

Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
вчера, 21:06
5

Московский суд не смог решить, продлевать ли арест Игорю Пушкарёву
вчера, 20:45
5

Руководство ГЛОНАСС засобиралось во Владивосток
вчера, 17:05
4

Эпидемическая ситуация: приморцев уберегли, а Медведева – нет
вчера, 17:20
4

"Крымскую весну" сквер во Владивостоке встретит в полном упадке
сегодня, 09:13
3

Суд обязал администрацию Приморья восстановить трассу до Находки
вчера, 16:55
3

Мнения хабаровчан насчёт присоединения Крыма разделились
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего вчера, 15:59
Игорь Пушкарёв: нам с братом скрывать нечего
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах вчера, 13:40
Жители Приморья и Хабаровского края не совсем погрязли в кредитах
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме 14.03.2017
Политолог Минченко научит региональные элиты оставаться в обойме


Опрос

Какими госуслугами вы чаще всего пользуетесь через Интернет?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 197



Система Orphus

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства

Сегодня Миклушевский отметит пятилетие своего губернаторства
16 марта 2012 года его наделили официальными полномочиями
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня исполнилось ровно 5 лет с тех пор, как Приморским краем официально руководит Владимир Миклушевский. Именно в этот день, 16 марта 2012 года, бывший ректор Дальневосточного федерального университета вступил в должность губернатора, сообщает РИА «Восток-Медиа».

До отставки прежнего главы Приморья Сергея Михайловича Дарькина Владимир Миклушевский был ректором ДВФУ. Этот пост он занимал с октября 2010 года. Большие кадровые перестановки произошли в конце зимы в 2012 году.

28 февраля ректор престижного вуза стал временно исполняющим обязанности главы региона. Спустя только две недели по предложению президента России Владимир Миклушевский был наделён полномочиями губернатора Приморья.

Ранее РИА «Восток-Медиа» подводило предварительные итоги пятилетнего правления Владимира Миклушевского и своеобразного рубежа после саммита АТЭС-2012. В ходе экспертного опроса агентства известные предприниматели, общественные деятели и учёные рассказали, каких показателей за это время удалось добиться команде губернатора в сфере экономики и международных отношений.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru