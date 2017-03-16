Генерал МЧС Диденко: В Приморье возможно повторение паводка

В этом году в Приморском крае возможно повторение прошлогодних паводков, а также крупных лесных пожаров. Начальник Сибирского регионального центра МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко предложил использовать опыт Сибири для предотвращения крупного ущерба, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Сибирского регионального центра МЧС Росси.

Сергей Диденко, прибывший во Владивосток накануне, обсудил в Приморье приоритеты развития безопасности. По его мнению, в этом году не исключено повторение паводкоопасной ситуации. Губернатор Приморья Владимир Миклушевский, также присутствующий на встрече, подтвердил, что все уровни власти предпримут максимум усилий для защиты и безопасности населения в случае любых природных катаклизмов.

Генерал МЧС также отметил, что в текущем году в Приморье ожидается сложная лесопожарная ситуация. Для предотвращения негативных последствий пожаров для населения и экономики региона генерал-лейтенант предложил применить методы, успешно опробованные на территории Сибири.

Сергей Диденко показал результаты практической работы сельских старост на примере сибирских регионов. Ответственный человек должен отслеживать оперативную ситуацию на территории поселения и своевременно сообщать о возникающей проблеме вышестоящему руководству. Это позволит оперативным службам своевременно принимать меры и не допускать чрезвычайного развития событий. Однако для этого институт сельских старост необходимо утвердить законодательно.

«Поблажек не будет никому. Нарушители противопожарного режима будут нести ответственность по всей строгости закона», – подчеркнул начальник Сибирского регионального центра МЧС России.

Для предотвращения бытовых возгораний участники совещания предложили установить специальные извещатели в жилье малообеспеченных, маломобильных, престарелых людей и других социально неблагополучных граждан.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что целью поездки Сергея Диденко в Приморье была проверка ситуации в районах, серьёзно пострадавших в 2016 году от тайфуна «Лайонрок». Кроме того, накануне в Приморье начал действовать особый противопожарный режим.