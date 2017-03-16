Аномальное тепло настигнет приморцев на выходных

Серьёзных погодных изменений сегодня в Приморье не предвидится – в крае начало понемногу теплеть ещё со вчерашнего дня. На севере края местами даже сохраняются небольшие осадки. Однако на предстоящих выходных воздух прогреется до +15, сообщает РИА "Восток-Медиа".

По данным портала "Примпогода", в четверг, 15 марта, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. При умеренном северо-западном ветре температура воздуха составит +2… +10 градусов. Во Владивостоке сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Столбик термометра остановится на отметках +5... +7 градусов.

Между тем, на предстоящих выходных погода порадует приморцев аномальным потеплением – воздух прогреется до +15 градусов. Основное влияние на погоду будет оказывать гребень сибирского антициклона. В выходные дни в крае будет преобладать малооблачная, без осадков погода. Ночью столбики термометров опустятся до −8…−13 градусов. На побережье ночи будут значительно теплее - от 0… до −5 градусов.

В субботу, 18 марта, днём весеннее солнце прогреет воздух до +4… +12. Воскресный день ожидается теплее субботнего ещё на 1−3 градуса.

Хорошая весенняя погода без осадков в выходные дни порадует и жителей Владивостока. Воздух прогреется до +7… +10 градусов.