Часть Владивостока сегодня вновь оставят без света

Отключения затронут, в том числе, и пригородные районы

Сегодняшним утром во Владивостоке и пригороде, как обычно, обесточат ряд жилых домов. Это произойдёт из-за плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает РИА «Восток-Медиа». Информация об отключениях на сайте «Владивостокского предприятия электрических сетей» по-прежнему публикуется в «закодированном» для обычных горожан виде. СМИ в свою очередь продолжают заниматься «раскодировкой» - ради оповещения читателей, на подъездах которых нет предупреждений о грядущих отключениях.

В четверг, 16 марта, без электричества останутся дома по следующим адресам:

3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 43, 43а, 49;

Авиаторов, 5, 33;

Айвазовского, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 59, 63;

Алеутская, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 14, 14а;

Анисимова, 17;

Бийская, 26, 26а, 27;

Верхняя, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17а;

Горького, 5, 5а, 9а, 10;

Грозовая, 20, 22;

Ивановская, 17, 19;

Карпинского, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26а;

Котельникова, 7;

Ланинский переулок, 7;

Маковского, 17-б;

Минеральная, 1а;

Мусоргского, 9, 9д;

Мыс Чумака, 1а;

Партизанский проспект, 13, 13а;

Планерная, 2, 14, 27, 29, 31, 36;

Станичная, 8, 10, 10а, 11;

Тимирязева, 31;

Трудовой переулок, 13;

Уютная, 2, 4, 10, 12, 14, 14а, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 40, 42;

садовое общество «Скат», 29;

садовое общество «Строитель», 29, 31;

садовое общество «Энергетик», 77;

садовое общество «Юбилейное», 32;

садовое товарищество «Авангард», 165;

садовое товарищество «Водник», 19;

садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68.

Работы продлятся до 17:00.