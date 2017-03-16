Часть Владивостока сегодня вновь оставят без света

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Отключения затронут, в том числе, и пригородные районы
|Фото: pikabu.ru
Сегодняшним утром во Владивостоке и пригороде, как обычно, обесточат ряд жилых домов. Это произойдёт из-за плановых ремонтных работ на электросетях, сообщает РИА «Восток-Медиа». Информация об отключениях на сайте «Владивостокского предприятия электрических сетей» по-прежнему публикуется в «закодированном» для обычных горожан виде. СМИ в свою очередь продолжают заниматься «раскодировкой» - ради оповещения читателей, на подъездах которых нет предупреждений о грядущих отключениях.
В четверг, 16 марта, без электричества останутся дома по следующим адресам:
3-й Ключ, 1, 1д, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 13, 42, 43, 43а, 49;
Авиаторов, 5, 33;
Айвазовского, 32, 34, 34а, 38, 38а, 40, 40а, 59, 63;
Алеутская, 10, 10а, 12, 12а, 12-б, 14, 14а;
Анисимова, 17;
Бийская, 26, 26а, 27;
Верхняя, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17а;
Горького, 5, 5а, 9а, 10;
Грозовая, 20, 22;
Ивановская, 17, 19;
Карпинского, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26а;
Котельникова, 7;
Ланинский переулок, 7;
Маковского, 17-б;
Минеральная, 1а;
Мусоргского, 9, 9д;
Мыс Чумака, 1а;
Партизанский проспект, 13, 13а;
Планерная, 2, 14, 27, 29, 31, 36;
Станичная, 8, 10, 10а, 11;
Тимирязева, 31;
Трудовой переулок, 13;
Уютная, 2, 4, 10, 12, 14, 14а, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 34а, 36, 38, 40, 42;
садовое общество «Скат», 29;
садовое общество «Строитель», 29, 31;
садовое общество «Энергетик», 77;
садовое общество «Юбилейное», 32;
садовое товарищество «Авангард», 165;
садовое товарищество «Водник», 19;
садовое товарищество «Восход», 46, 49а, 58, 60, 68.
Работы продлятся до 17:00.