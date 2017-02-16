В Москве подрались медсёстры и сиделки из-за тоста об убитом Гиви

В Москве в НИИ геронтологии медсёстры подрались с сиделками. Причиной потасовки стал тост о смерти комбата Гиви, который накануне был убит в Донецке. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на рассказ телеведущего Владимира Соловьёва.
Приехавшие из Украины сиделки произнесли тост о смерти Гиви и пожелали той же участи всем властям ДНР. Это возмутило российских медсестёр. Спор закончился дракой.
Правоохранительные органы заинтересовались данным инцидентом. Неизвестно, останутся ли сиделки работать в НИИ после конфликта.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.