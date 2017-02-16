В Москве подрались медсёстры и сиделки из-за тоста об убитом Гиви

Неизвестно, останутся ли сиделки работать в НИИ после конфликта

В Москве в НИИ геронтологии медсёстры подрались с сиделками. Причиной потасовки стал тост о смерти комбата Гиви, который накануне был убит в Донецке. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на рассказ телеведущего Владимира Соловьёва.

Приехавшие из Украины сиделки произнесли тост о смерти Гиви и пожелали той же участи всем властям ДНР. Это возмутило российских медсестёр. Спор закончился дракой.

Правоохранительные органы заинтересовались данным инцидентом. Неизвестно, останутся ли сиделки работать в НИИ после конфликта.