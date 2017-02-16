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Геологи начали буровые работы на Станюковича

Геологи начали буровые работы на Станюковича
Их задача – оценить безопасность соседних с провалом зданий
5 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Геологи из ДальНИИС приступили к проверке состояния обрушающегося откоса на улице Станюковича, где за день до этого случилось ЧП с подпорной стеной. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что власти края и города поручили как можно скорее устранить последствия происшествия, лишившего горожан покоя. Предметом тревоги остаётся провисший участок теплотрассы и осыпавшаяся автомобильная дорога, которая служила в том числе «объездной» для автомобилистов в период пробок часов пик. Жильцов из ближнего общежития на период восстановительных работ эвакуировали. Задача геологов – исключить опасность обрушения соседних с провалом зданий.

Как рассказал директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский, перед его сотрудниками стоит весьма сложная задача. Провал довольно глубок.

«Между нижней и верхней отметкой - 27 метров. Рядом достраивается красивое здание с интересными архитектурными решениями, его тоже надо сохранить. Нам необходимо быть полностью уверенными в безопасности соседних построек. Визуальный мониторинг близлежащих зданий ведется постоянно, видимых изменений нет, но необходимо документальное и лабораторное подтверждение. Сегодня на месте обвала начали работать геологи, специалисты ведут буровые работы, какие-то выводы можно будет делать через два-три дня», – пояснил Владимир Смотриковский.

Одновременно начались работы по устройству временной ветки теплотрассы. Специалисты будут вести их круглосуточно, начиная с завтрашнего дня – и обещают справиться в течение двух недель. Сегодня закупались материалы. Пока теплотрасса находится под давлением, строители не могут начать возводить новую подпорную стену. Само возведение стены займёт до двух месяцев. Руководитель ДальНИИС подчеркнул, такие работы по российским меркам – уникальное, технически сложное строительство. Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика.

 
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