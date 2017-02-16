В гордуме Владивостока произошла замена

Вакантное место в думе Владивостока займёт общественный деятель Артём Моисеенко. Его кандидатуру единогласно поддержал региональный политический совет партии «Единая Россия», сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, единороссы Приморья решили вопрос с депутатским мандатом, который стал вакантным в связи со смертью председателя благотворительного фонда «Мама» Натальи Изотовой. Её память однопартийцы почтили минутой молчания. Далее лидер приморских единороссов Валентин Шуматов поставил на голосование кандидатуру Артёма Моисеенко – председателя Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Он известен своим участием в мероприятиях по отстаиванию прав людей с ограниченными возможностями, в том числе на городских улицах и в общественном транспорте. В 2016 году общественник Моисеенко пытался пройти в новый состав Законодательного собрания Приморского края.

«Рабочая группа рассмотрела все кандидатуры, имеющие право на получение мандата. Предлагаем рассмотреть кандидатуру Моисеенко Артёма Сергеевича, который выдвигался в территориальной группе №1. И по количеству голосов он идёт следующим по списку. Мы считаем, что Артём Сергеевич справится с этой работой – мы все его знаем», - отметил Валентин Шуматов.

Возражений не возникло, далее последовало голосование и поздравление. Одной из первых к Моисеенко подошла спикер думы Елена Новицкая.





Осталась формальность – чтобы решение политсовета поступило в городской избирком и далее в думу Владивостока. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Артём Моисеенко признался – хочет работать в комитете по социальной политике: «Коль уж я в своей организации занимаюсь социальными проектами, думаю, в этот комитет и нужно идти. Причём хочу заниматься проблемами не только людей с ограниченными возможностями, но и пенсионеров, и просто людей, которые находятся за чертой бедности. Любой незащищённый слой населения во Владивостоке подпадает как раз под ту работу, которую я и так делаю. Теперь просто будет больше полномочий, больше возможностей».







