Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 19:51
В гордуме Владивостока произошла замена
В гордуме Владивостока произошла замена
Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники
Картина дня в Хабаровском крае: "живодёрки", спорт и первоклассники
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Хабаровские зоозащитники требуют справедливого суда над "живодёрками"
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Во Владивостоке рассмотрят дела о сахалинских "золотых парашютах"
Регионы:


Популярное
сегодня, 16:38
Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
сегодня, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
сегодня, 01:39
Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 14:08
В Спасске-Дальнем рядом с кинотеатром вспыхнул серьёзный пожар
сегодня, 08:30
После снега с дождём в Приморье похолодает
сегодня, 18:16
Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
сегодня, 11:46
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов

Обсуждаемое
сегодня, 16:38
16

Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц
сегодня, 11:46
11

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 15:02
11

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
сегодня, 12:59
10

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 17:51
9

Звеняцкого предложили сделать дважды почётным гражданином Владивостока
сегодня, 01:39
7

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 18:16
4

Сегодня в Приморье в авральном режиме встречали Дмитрия Рогозина
сегодня, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 16:15
3

Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
сегодня, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 421



Система Orphus

В гордуме Владивостока произошла замена

В гордуме Владивостока произошла замена
Решение политсовета ЕР осталось закрепить в избиркоме и в самой думе
5 минут назад
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Вакантное место в думе Владивостока займёт общественный деятель Артём Моисеенко. Его кандидатуру единогласно поддержал региональный политический совет партии «Единая Россия», сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, единороссы Приморья решили вопрос с депутатским мандатом, который стал вакантным в связи со смертью председателя благотворительного фонда «Мама» Натальи Изотовой. Её память однопартийцы почтили минутой молчания. Далее лидер приморских единороссов Валентин Шуматов поставил на голосование кандидатуру Артёма Моисеенко – председателя Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Он известен своим участием в мероприятиях по отстаиванию прав людей с ограниченными возможностями, в том числе на городских улицах и в общественном транспорте. В 2016 году общественник Моисеенко пытался пройти в новый состав Законодательного собрания Приморского края.

«Рабочая группа рассмотрела все кандидатуры, имеющие право на получение мандата. Предлагаем рассмотреть кандидатуру Моисеенко Артёма Сергеевича, который выдвигался в территориальной группе №1. И по количеству голосов он идёт следующим по списку. Мы считаем, что Артём Сергеевич справится с этой работой – мы все его знаем», - отметил Валентин Шуматов.

Возражений не возникло, далее последовало голосование и поздравление. Одной из первых к Моисеенко подошла спикер думы Елена Новицкая.


 

Осталась формальность – чтобы решение политсовета поступило в городской избирком и далее в думу Владивостока. В беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа» Артём Моисеенко признался – хочет работать в комитете по социальной политике: «Коль уж я в своей организации занимаюсь социальными проектами, думаю, в этот комитет и нужно идти. Причём хочу заниматься проблемами не только людей с ограниченными возможностями, но и пенсионеров, и просто людей, которые находятся за чертой бедности. Любой незащищённый слой населения во Владивостоке подпадает как раз под ту работу, которую я и так делаю. Теперь просто будет больше полномочий, больше возможностей».


 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru