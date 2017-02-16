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В Приморье разработают концепцию центра для детей-аутистов

В Приморье разработают концепцию центра для детей-аутистов
Перед этим специалисты департамента образования проведут опрос родителей
только что
Общество | Приморский край
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Фото: sakura-marypoppins.by

Сегодня в ходе приёма граждан губернатор Приморья Владимир Миклушевский объявил о начале работы над проектом регионального центра по работе с детьми, имеющими расстройства аутистического спектра. Глава края поручил руководителям департаментов здравоохранения, образования и науки, труда и соцразвития разработать концепцию такого центра в течение месяца.

Поручение было обусловлено существующим запросом семей детей-аутистов на специальные условия для обучения таких ребят. В частности, жительница Владивостока Людмила Подолян рассказала губернатору, что её 13-летний внук, имеющий такую особенность, числится учеником  коррекционной школы-интерната, но обучается на дому – для мальчика это предпочтительнее, чем пребывание в шумном классе.

Владимир Миклушевский продемонстрировал осведомлённость о предмете, заявив, что специалисты департамента образования и науки уже проводят опрос родителей ребят-аутистов, чтобы изучить их потребности в условиях обучения. Одновременно решается вопрос со зданием, где разместится региональный ресурсный центр, созданный по образу и подобию федерального. По словам главы края, в Приморье насчитывается более 200 детей-аутистов,  и власти готовы помогать им социализироваться и получаить достойное образование. 

 
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