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Во Владивостоке после ремонта открыли урологическое детское отделение

Во Владивостоке после ремонта открыли урологическое детское отделение
Оно рассчитано на 40 коек
только что
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В детской больнице Приморья открылось обновлённое урологическое отделение. На очереди – ремонт кровли, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

В урологическом отделении детской краевой клинической больницы № 1 завершили капитальный ремонт. Сегодня, 16 февраля, обновлённое отделение, рассчитанное на 40 коек, распахнуло свои двери для пациентов. Медицинскую помощь здесь оказывают детям и подросткам до 18 лет с урологическими заболеваниями, требующими хирургического вмешательства.

Как рассказали в департаменте здравоохранения, капитальный ремонт отделения выполнен по поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского за счёт средств краевого бюджета.

«Ремонт лечебных учреждений ведётся в Приморье в рамках планомерной работы по повышению качества и доступности медицинских услуг. Только для краевой детской клинической больницы на эти цели из регионального бюджета направлено более 17 миллионов рублей», – сообщил глава ведомства Андрей Кузьмин.

«Это уже второе отделение, которое открывается после капитального ремонта в нашем учреждении в этом месяце. В начале февраля запустили отделение новорождённых до 28 дней с различными патологиями», – добавила главный врач детской краевой клинической больницы № 1 Надежда Горелик.

Ещё одним блоком, требующим ремонта, остаётся кровля. Там рабочие начнут работу с установкой плюсовых температур. 

 
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