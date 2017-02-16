Сбитые на острове Русском женщины проведут в больнице месяц

Женщина, сбившая толпу людей во Владивостоке, не успела затормозить перед переходом. Пострадавшие люди останутся в больнице минимум на месяц, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Горожане, попавшие под колёса автомобиля на острове Русском у кампуса ДВФУ, пребывают в состоянии средней тяжести. Как рассказали корреспонденту редакции в краевом департаменте здравоохранения, они пробудут там не меньше месяца.

«Троих пострадавших доставили в «тысячекоечную» больницу. Учитывая их состояние, они могут пробыть там около месяца», - добавила пресс-секретарь департамента Ксения Гусенцова.

С травмами в больницу доставили двух женщин 1965 года рождения и ещё одну - 1989-го. Никто из них не получил травм, не совместимых с жизнью. По данным краевого управления МВД, медики диагностировали пациенткам сотрясение головного мозга, ушибы и переломы. По словам самой участницы ДТП, она не успела затормозить перед пешеходным переходом на скользком участке дороги. Медицинское освидетельствование показало отсутствие алкоголя в крови автомобилистки.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства и причины ДТП. Также полицейские проводят административное расследование, по результатам которого примут процессуальное решение.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что 46-летняя виновница аварии получила права в 2003 году. При этом автомобиль у женщины был совсем новый – свою Toyota Cami она приобрела 14 февраля.