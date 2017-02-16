Приморские депутаты намерены снять напряжение по ОДН

Новая система оплаты общедомовых нужд (ОДН) вызвала шквал претензий со стороны собственников жилья в Приморье. Депутаты комитета по социальной политике и защите прав граждан краевого Законодательного собрания накануне подробно обсудили на своём заседании актуальный вопрос жилищно-коммунальной повестки дня.

Комитет поддержал в первом чтении грядущие изменения в закон «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края». Краевой закон приводится в соответствие с изменениями Жилищного кодекса РФ, касающимися оплаты общедомовых нужд (ОДН) собственниками многоквартирных домов, пояснили депутаты. С 1 января текущего года расходы на оплату холодной и горячей воды, электрической и тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также водоотведения включаются в состав платы за содержание жилого помещения. Ранее граждане оплачивали ОДН в рамках коммунальных услуг. Региональным властям рекомендовано не позднее 1 июля утвердить соответствующие нормативы потребления.

Изменение порядка оплаты, как отмечают депутаты, лишает прежних льгот по ОДН социально незащищённые категории населения. Кроме того, не иначе как нарушением гражданских прав депутаты назвали использование нормативов, которые зачастую превышают фактический объём ресурсов для содержания мест общего пользования.

Председатель комитета Игорь Чемерис откровенно признался: в адрес депутатов приходят пачки жалоб от приморцев, обеспокоенных сложившейся ситуацией.

«На сегодняшний день управляющим компаниям предоставлено право взимать плату за ОДН с жильцов по нормативу, а с ресурсными организациями они рассчитываются по приборам учёта. Получается, что за счёт людей смогут заработать управляющие компании. Мне кажется, что это неправильно. Поэтому, принимая данный закон в первом чтении, мы начинаем серьёзную работу по его корректировке, чтобы свести все перекосы к минимуму», – прокомментировал ситуацию председатель социального комитета ЗС ПК.

В качестве превентивных мер народные избранники порекомендовали органам исполнительной власти провести разъяснительную работу с управляющими компаниями. А председатель Законодательного собрания Александр Ролик предложил рассмотреть данный вопрос на семинаре-совещании для глав и председателей дум муниципальных образований, который состоится 3 марта в «белом доме».

«Полностью поддерживаю ту озабоченность, которая прозвучала на комитете, мы должны руководствоваться интересами граждан. Напряжение есть. Мы должны сделать всё от нас зависящее в тесном взаимодействии с органами власти Приморского края, чтобы это напряжение снять, провести необходимую разъяснительную работу и, конечно, двигаться в плане нормативно-правового регулирования этих вопросов на федеральном уровне», – подвёл итог дискуссии спикер краевого парламента Александр Ролик.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», партия «Единая Россия» в рамках проекта «Школа грамотного потребителя» запускает мониторинг в регионах, включая Дальний Восток, направленный на выявление случаев необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН).