Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 16:28
Стала известна программа 23 февраля во Владивостоке
Стала известна программа 23 февраля во Владивостоке
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
Хабаровским первоклашкам с фиктивной пропиской грозит отчисление
"СКА-Хабаровск" начал поиски самой красивой болельщицы
"СКА-Хабаровск" начал поиски самой красивой болельщицы
Во Владивостоке показали, как работает старейшая городская ТЭЦ
Во Владивостоке показали, как работает старейшая городская ТЭЦ
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
вчера, 17:03
Пожарные сняли с "насеста" пьяную жительницу Приморья
вчера, 17:20
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
сегодня, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 01:39
Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
вчера, 16:34
На Шаморе во Владивостоке ограбили таксиста
сегодня, 08:30
После снега с дождём в Приморье похолодает
вчера, 17:26
"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам

Обсуждаемое
сегодня, 11:46
11

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 12:59
8

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 01:39
6

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
вчера, 17:51
4

Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
сегодня, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
вчера, 17:12
3

Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно
сегодня, 15:02
2

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
вчера, 17:20
2

В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
вчера, 17:26
2

"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам
сегодня, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 413



Система Orphus

Стала известна программа 23 февраля во Владивостоке

Стала известна программа 23 февраля во Владивостоке
1 500 человек накормят кашей, приготовленной на полевой кухне
7 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: архив РИА "Восток-Медиа"

Владивосток готовится к праздничным мероприятиям в честь 23 февраля, которое наступит ровно через неделю. В честь Дня защитника Отечества большинство россиян будет отдыхать с четверга по воскресенье, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, власти перечислили основные события и время их проведения. По данным мэрии, праздник начнётся в 12:00 с торжественной части: чиновники, военнослужащие, ветераны и другие горожане придут с цветами к Вечному огню мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота. Затем участники церемонии пройдут на центральную площадь, к стеле «Город воинской славы» и также возложат цветы.


 

После этого на центральной площади развернётся выставка военной техники и вооружения. Всех желающих угостят настоящей солдатской кашей, приготовленной на полевой кухне. Её хватит на 1,5 тысячи человек.

Кроме того, во Владивостоке уже проходят встречи школьников с ветеранами и военнослужащими, беседы, уроки мужества, выставки в библиотеках и спортивные соревнования, посвящённые Дню защитника Отечества.


 

 

 
 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru