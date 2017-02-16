Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 15:07
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
Квартиры инвалидов в Хабаровском крае "адаптирует" бюджет региона
Квартиры инвалидов в Хабаровском крае "адаптирует" бюджет региона
Суд обязал "Порт Ванино" починить прогнивший причал
Суд обязал "Порт Ванино" починить прогнивший причал
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
Регионы:


Популярное
вчера, 15:44
Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 17:03
Пожарные сняли с "насеста" пьяную жительницу Приморья
вчера, 17:20
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
сегодня, 12:17
На Русском острове легковушка врезалась в толпу студентов
сегодня, 01:39
Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
сегодня, 10:46
Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
сегодня, 12:59
Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 11:32
Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий
вчера, 16:34
На Шаморе во Владивостоке ограбили таксиста
вчера, 17:12
Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно

Обсуждаемое
сегодня, 11:46
8

Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов
сегодня, 12:59
7

Женщину, сбившую пешеходов возле ДВФУ, сравнили с Нонной Лепёхиной
сегодня, 01:39
6

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
вчера, 15:44
4

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 17:51
4

Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
сегодня, 10:46
4

Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов
вчера, 17:12
3

Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно
вчера, 17:20
2

В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
вчера, 17:26
2

"Дальневосточный гектар" угрожает чжурчжэньским городищам
сегодня, 09:06
2

Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 410



Система Orphus

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах

Во Владивостоке снова объявлена тревога из-за питания в детских садах
На продуктах для подрастающего поколения стали экономить
5 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Во Владивостоке снова забили тревогу из-за ситуации с питанием в детских садах. Из-за того, что один из участников аукциона снизил цены, городские депутаты задумались о качестве предоставляемой продукции, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 16 февраля, в столице Приморья прошло первое в 2017 году заседание городской думы. Одним из ключевых вопросов в повестке дня стала корректировка бюджета. Его доходная часть увеличилась на 219 миллионов рублей. Часть денег удалось изыскать в связи с экономией на детском питании – это стало возможным из-за того, что новые участники заметно снизили аукционную стоимость предоставляемых услуг.

«Вопросы, связанные с питанием детей, отданы на аутсорсинг коммерческим предприятиям. Уже прошло несколько аукционов, и некоторые поставщики значительно снизили стоимость поставляемых продуктов и самого набора меню. Разумеется, снижение цены вызвало у депутатов настороженность и мысли о качестве предоставляемых услуг. Этот вопрос бурно обсуждался на бюджетном комитете – нас интересует не только качество самих продуктов, но и ассортимент, калораж, а также добросовестность поставщиков. Депутаты взяли этот вопрос под особый контроль и намерены уделить вопросу питания в детских садах особое внимание», - отметила председатель думы Елена Новицкая.

Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» пояснил председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Владимир Исаков, цена была снижена из-за того, что компании между собой соревновались в рамках аукциона.

«Однако это не значит, что кормить будут хуже. Все требования жёстко соблюдаются. Роспотребнадзор строго контролирует все нормы по набору питания и калориям», - отметил собеседник агентства.

В 2015 году РИА «Восток-Медиа» подробно освещало историю о пренебрежении нормами детского питания в дошкольных учреждениях краевого центра. В первые рабочие дни января родители малышей забили тревогу — дети начали массово жаловаться, что не наедаются. Всё это, по версии многих мам и пап, случилось из-за того, что с 31 декабря 2014 года за питание стал отвечать комбинат школьного питания «Владмир».

Известия о голодающих ребятах спровоцировали организованный рейд представителей мэрии, депутатов и прессы по детским садам. Однако в ходе этой проверки никаких нарушений никто не обнаружил (на фото). При этом жалобы на хаос в детсадах продолжали распространяться. Помимо этого представителями местного ОНФ был поднят вопрос об увеличении ежедневного расхода денег на еду для детей. Экономический кризис дал понять, что 94 рубля в сутки катастрофически не хватает на полноценное и здоровое питание подрастающего поколения.

Параллельно этому прокуратура Приморского края начала свою проверку дошкольных учреждений в крае. Промежуточные итоги в ведомстве обнародовали в начале марта — в 35 детских садах приморской столицы зафиксировали нарушения норм СанПина. Помимо этого было выявлено, что 94 рубля тратятся не только на продукты и используются не по назначению.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru