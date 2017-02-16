Роспотребназдор пресёк продажу "боярышника" в Артёме

На заседании краевой межведомственной комиссии по регулированию алкогольного рынка в Приморье горячей темой стали нарушения постановления о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией. Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что это постановление было принято в конце 2016 года в связи с массовым отравлением жителей Иркутской области лосьоном «Боярышник» и их гибелью. С тех пор Роспотребнадзор проводит постоянные проверки магазинов и аптек, контролируя, как соблюдается временный запрет на продажу непищевой алкогольной продукции.

На днях сотрудники Роспотребнадзора вместе с полицейскими изъяли крупную партию непищевой спиртосодержащей продукции в Артёме. Только в одном магазине было изъято более 430 литров товара, запрещённого к продаже. Кроме того, в одной из городских аптек пресекли продажу этилового спирта без рецепта. Спиртосодержащая непищевая продукция была обнаружена и в магазинах с лицензией на право розничной торговли алкоголем.

Директор департамента лицензирования и торговли Приморья Елена Коваль отметила, что муниципалитету необходимо усилить контроль за торговлей и проверить все магазины городского округа. Она напомнила также о важности профилактической работы с населением путём информирования о вреде алкогольных суррогатов.

Всего за полтора месяца Роспотребнадзор проверил более 900 приморских предприятий торговли. Выяснилось, что 69 из них торговали запрещённой продукцией. Исключения в списке запрещённых товаров сделаны для стеклоомывающих жидкостей, нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с использованием укупорочных средств.