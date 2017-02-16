Сегодня "Адмиралу" придётся сразиться с очень "неудобной" командой

Её "моряки" выигрывали всего один раз - по буллитам

Сегодня приморский хоккейный клуб «Адмирал» проведёт предпоследний матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге. «Морякам» предстоит сыграть с московским «Динамо».

В четверг, 16 февраля, в 19:30 по московскому времени, когда во Владивостоке будет уже 02:30 ночи в столице России начнётся игра «Адмирала» против местного «Динамо».

Предстоящий матч станет 7 по счёту. Для приморцев «Динамо» является одной из самых неудобных соперников, при том, что четыре из шести встреч прошли на Дальнем Востоке. «Моряки» смогли выиграть только один раз. Это произошло в прошлом сезоне в Москве в серии штрафных бросков - 4:3. Еще пять встреч закончились победой «Динамо»: 3:2 – в столице, а во Владивостоке «бело-голубые» выигрывали 4:3, 4:1, 5:2. В нынешнем сезоне москвичи выиграли со счётом 4:3 по буллитам.

За две игры до конца «регулярки» подопечные Александра Андриевского занимают 8 строчку турнирной таблицы на востоке. В активе «Адмирала» значится 82 очка. Ближайшие соперники – "Куньлунь Ред Стар" и "Сибирь" – набрали 83 и 80 баллов соответственно.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало о том, что в прошлой игре «Адмирал» крупно проиграл ярославскому «Локомотиву» в день рождения генерального директора. «Моряки» пропустили от соперника 6 шайб, а ответить смогли только одной.