Приморцы впервые написали тотальный диктант по китайскому языку

В России, а именно в Приморском крае, впервые прошёл тотальный диктант по китайскому языку. Из более чем 600 участников до заключительного этапа дошли 97 человек – студенты и старшеклассники. В среду, 15 февраля, они собрались в Дальневосточном федеральном университете, где и были названы победители, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Организовали это интеллектуальное состязание Институт Конфуция ДВФУ, штаб-квартира Институтов Конфуция и Государственная канцелярия по продвижению китайского языка за рубежом в Ханьбане. Диктант в Приморье проходил по тому же принципу, что и в КНР: преподаватели - носители языка зачитывали слова и словосочетания, а участники всего за одну минуту отображали их иероглифами.









«Тотальный диктант по китайскому языку вызвал огромный интерес у студентов и школьников края. Мы готовы сделать этот конкурс ежегодным и уверены, что количество его участников будет только увеличиваться», — отметила директор Института Конфуция ДВФУ Конкордия Курилова.

В итоге среди школьников 9-11-х классов лучшими стали Майкл Цзян и Анна Николаева из школы-интерната для одарённых детей ВГУЭС, Алёна Торгашёва (гуманитарно-экономический колледж ДВФУ), Алина Салионова (средняя школа № 9 Владивостока), Игнат Крумкин и Анастасия Добродей из центра «Панда».

Среди студентов 1-2-го курса ДВФУ отличились Василина Карпенко, Юлия Шевченко, Ярослав Моисейцев, Жонг Син А, Римма Куклина и Сергей Вощенко. В категории «Студенты 3-4 курс» лучшие - Павел Карелин, Анна Галанцева, Диана Голосова, Валерия Сокол, Александра Ванчикова и Наталья Висарчук.

Следующим станет более привычный россиянам Тотальный диктант по русскому языку.















