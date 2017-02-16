Владивостокцы встретят 2018 год с новой ёлкой за 7 миллионов

Во Владивостоке в этом году установят новую ёлку. На её покупку предусмотрено 7 миллионов рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Новый, 2018 год жители и гости краевого центра встретят с новой ёлкой. 28-метровую искусственную красавицу власти города наконец решили заменить. Об этом корреспонденту агентства сегодня рассказал депутат думы города Владивостока Владимир Исаков. По его словам, ещё раз ставить старую ель просто небезопасно.

«К сожалению, та ёлка, которая эксплуатируется последние годы, пришла в непригодное состояние. Ещё раз монтировать её будет, наверное, просто небезопасно. Именно поэтому мы запланировали приобретение новой. На покупку предусмотрено 7 миллионов рублей», - пояснил Владимир Исаков.

28-метровая ёлка украшала главную площадь Владивостока с 2010 года. В 2013-м власти заменили новогоднюю красавицу на новую, 32-метровую. Однако она не выдержала сильного ветра и упала ещё до наступления Нового года и окончания монтажа. В итоге на площадь вернулась прежняя красавица. Больше попыток заменить конструкцию не было, и следующие праздники владивостокцы встречали с прежним искусственным конусообразным деревом.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в прошлый раз владивостокская ёлка получила медаль за стойкость. По мнению пользователей социальных сетей, новогодняя красавица заслужила награду за то, что не упала и выстояла в неблагоприятных погодных условиях.

Первая падающая ёлка потрясла жителей Владивостока и всей России в 2009 году. Тогда ель за 10 миллионов рухнула перед самым Новым годом, 30 декабря.