Этим утром во Владивостоке произошло рекордное количество аварий

Сегодня на дорогах Владивостока собрались две мощные пробки, сообщает РИА «Восток-Медиа». Движение в приморской столице осложнили многочисленные аварии.

Самый мощный затор собрался сегодня на проспекте 100-летия Владивостока. Мощность двухчасового затора от Магнитогорской до остановки «Молодёжная» варьировалась от 7 до 9 баллов. Движение на этом направлении серьёзно осложнила авария в районе Магнитогорской. Там столкнулись внедорожник и малолитражка.





Причиной аварии, скорее всего, стал скользкий асфальт. Как сообщают в пресс-службе приморского управления ГИБДД, сегодня утром во Владивостоке произошло так называемое выпотевание асфальта. Его причиной стало потепление. «На асфальте имеется тонкий жировой слой от продуктов сгорания, поэтому дороги стали скользкими. Этот эффект также можно ощутить при начале дождя, когда асфальт только начинает намокать», - прокомментировали ситуацию в ведомстве. Это погодное явление стало причиной сразу 15 утренних аварий, что говорит о серьёзном всплеске аварийности.

Второй по мощности затор сковал магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», его мощность составила 8 баллов.

Плотный 6-балльный трафик зафиксирован на проспекте Красного Знамени. Водители «ползли» от Партизанского проспекта до Фонтанной улицы почти полтора часа. Эта пробка осложнила движение на улицах Толстого, Октябрьской и Алеутской.

Плотный автомобильный поток некоторое время наблюдался на Народном проспекте – из-за аварии.





Трудности с движением были и на Светланской улице. Сегодняшняя полуторачасовая пробка была довольно необычной. Она собралась на дороге от остановки «Дальзавод» до центральной площади. Обычно заторы на главной улице Владивостока растягиваются от Луговой до Матросского сквера. Стоит отметить, что сейчас на этой улице собралась новая 6-балльная пробка. Её причиной стало ДТП с участием пассажирского автобуса, которое произошло в районе остановки «ДВГТУ».





Необычно плотный трафик замечен на дороге от Луговой до Спортивной. Загруженность этой дороги составила четыре балла вместо обычной «двойки».

На остальных магистралях Владивостока было довольно свободно. Поэтому, несмотря на ряд заторов и большое количество аварий, общегородской трафик не поднялся выше «четвёрки».