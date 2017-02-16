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В Находке профсоюз моряков продолжает посещать суда в порту

В Находке профсоюз моряков продолжает посещать суда в порту
Многие матросы не представляют точный размер своей зарплаты
15 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В портах Дальнего Востока России продолжается неделя действий против «удобных флагов». Активисты  национального морского профсоюза уже побывали на борту  десяти теплоходов, стоящих в порту Находки. Главной целью акции является проверка  соблюдения трудовых прав моряков.

Встречи с экипажами на борту судов, стоящих у причалов находкинских портов, показали, что ситуация на судах под «удобным» флагом меняется к лучшему.  Как сообщил РИА «Восток-Медиа»  заместитель председателя Российского профсоюза моряков Николай Суханов, активисты  профсоюза  проверяют по  несколько теплоходов  в день, и пока вопросы к судовладельцам  возникают нечасто.

«Сегодня мы  изучаем вопрос о зарплате  приморских моряков на теплоходе  под российским флагом «Губернатор Камчатки». Несмотря на то, что  у членов экипажа есть трудовые контракты, не все на судне знают точный размер оплаты своего труда. Зарплата матроса на борту судна 7500 рублей, со всеми  коэффициентами - 11800 рублей. Плюс суточные 8 долларов в сутки. В российских портах суточные не платятся. В конечном итоге окончательную зарплату трудно подсчитать. Когда мы спросили у матроса про зарплату, он  не смог ответить. Не знают моряки  и цену своей страховки на случай смерти. В сертификате суммы страховок не указаны и в трудовых договорах их тоже нет.  При этом на судне отсутствует коллективный договор. Так  что  переговоры с владельцем теплохода неизбежны», -  рассказал Николай Суханов.

Большое внимание при проверках судов  активисты профсоюза уделяют выполнению судовладельцами новых  требований о гарантиях компенсаций в связи с потерей трудоспособности или смертью моряка в результате несчастного случая и репатриации за счет судовладельца.  При  посещении судов  под  управлением судовладельцев из Гонконга  выяснилось, что китайские моряки не застрахованы от возможных нарушений трудового права. На борту  танкера Y-CHUN под флагом Фиджи под управлением судоходной компании из Гонконга отсутствует и  коллективный договор Международной Федерации транспортных  рабочих, и  страховые свидетельства.  Портовый инспектор предупредил судовладельца о необходимости получения страховых свидетельств до прихода в следующий порт, где судно могут задержать, если если документы будут отсутствовать.

На борту теплохода Peng Zhou под флагом Кирибати, стоящего под погрузкой у мыса Шефнера, аналогичных документов тоже не было,  о чём профсоюз уведомил находкинскую инспекцию портового контроля.  Портовые власти города  уже  предупредили судовладельца о возможных проблемах, которые возникнут в следующем порту захода в Японии.


 
 
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