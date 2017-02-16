Владивостокская дорога превратилась в настоящую ловушку для пешеходов

Неработающий светофор стал причиной сразу нескольких аварий во Владивостоке. В двух происшествиях пострадали пешеходы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В минувшую среду улица Олега Кошевого во Владивостоке отметилась сразу пятью ДТП. Все они произошли в одном и том же месте – на пешеходном переходе возле средней школы №50. Как сообщают местные жители, с самого утра там не работал светофор. Это стало причиной трёх автомобильных аварий, которые произошли там в течение дня. А вот вечером от этого начали страдать пешеходы. В восемь часов вечера на «зебре» сбили женщину. По всей видимости, водитель просто не отреагировал на дорожные знаки. С другой стороны, на этом участке дороги плохо видно дорожную разметку, и виновник мог просто не догадаться, где именно пролегла «зебра».





Примерно в полночь на этом же пешеходном переходе сбили молодого парня. Молодой человек серьёзно пострадал – он получил черепно-мозговую травму. Прибывшим на место врачам скорой помощи пришлось откачивать пострадавшего прямо на дороге. По информации очевидцев, пешеход всё-таки выжил.

По информации автомобильных сообществ Приморья, причиной всех этих происшествий стал именно неработающий светофор. По непроверенной информации, он не муниципальный, а частный. С 2012 года им «командует» владелец соседнего автосервиса. Сервисная организация не переключает светофор к городской сети, поэтому при любой неполадке со светом он включается.





Недостаточная оборудованность пешеходных переходов часто становится причиной серьёзных аварий. Отсутствие светофора или нормального освещения может порой привести к печальным последствиям. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о смертельной аварии, которая произошла в посёлке Кавалерово. Там водитель грузовика насмерть сбил женщину. Одной из причин происшествия стало отсутствие фонарей на этом участке дороги.