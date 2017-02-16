Минвостокразвития рассмотрит идею о режиме tax free во Владивостоке

Сегодня четверг, 16 февраля 2017 года, 10:27
"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости
"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости
Генпрокуратура утвердила обвинение хабаровским "живодёркам"
Генпрокуратура утвердила обвинение хабаровским "живодёркам"
Разрушенную подпорную стену во Владивостоке восстановят до лета
Разрушенную подпорную стену во Владивостоке восстановят до лета
Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
Во Владивостоке застрелили директора автосервиса
В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад
В четверг синоптики пообещали хабаровчанам снегопад
Регионы:


Популярное
вчера, 11:09
Одну из главных дорог Владивостока сковала мощная пробка
вчера, 15:44
Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 11:01
Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
вчера, 17:20
В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
вчера, 12:21
После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
вчера, 14:30
ЧП с дорогами в Приморье: от "саммитовских" трасс до улицы Станюковича
вчера, 17:03
Пожарные сняли с "насеста" пьяную жительницу Приморья
вчера, 15:05
Приморцев ждёт снег с дождём
вчера, 14:35
Спасатели в Хабаровске разрезали машину, чтобы вытащить пассажира
вчера, 11:19
В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир

Обсуждаемое
вчера, 11:01
13

Дальневосточники могут пожаловаться на перекосы с ОДН
вчера, 13:35
4

Полиция не накажет комсомольчанку за нападение её собак на беременную
вчера, 15:44
4

Владивостокцам стоит приготовиться к гигантским пробкам на Эгершельде
вчера, 17:51
4

Владивостокцы почтили память погибших в локальных войнах
вчера, 11:19
3

В Приморье банда риелторов убивала владельцев квартир
сегодня, 01:39
3

Привившимся от гриппа россиянам дадут отпуск на три дня
вчера, 10:50
2

В Находке прошла акция "Помоги тем, у кого нет дома"
вчера, 12:21
2

После обвала дороги во Владивостоке эвакуировали людей из общежития
вчера, 17:12
2

Депутат Госдумы: очевидно, жить с угольной пылью невозможно
вчера, 17:20
2

В Хабаровске девочка упала с большой высоты и разбилась насмерть
Народный топ новостей

Гость
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Актуально
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы вчера, 10:42
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки 13.02.2017
ОП РФ не услышала задыхающихся от угольной пыли жителей Находки
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля 10.02.2017
"Терминал Астафьева" делает новый шаг к закрытой перевалке угля


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 389



Система Orphus

Минвостокразвития рассмотрит идею о режиме tax free во Владивостоке

Минвостокразвития рассмотрит идею о режиме tax free во Владивостоке
Эксперты считают этот шаг драйвером для развития туризма
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: Smitsmitty.livejournal.com

Приморский край направил в Минвостокразвития предложение включить свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную игорную зону в число пилотных территорий, где будет введён режим беспошлинной торговли и tax free. Освобождение туристов от лишних пошлин при покупках и возврат НДС при вывозе за границу  купленных в Приморье товаров эксперты считают привлекательными условиями для увеличения турпотока в край.

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков рассказал, что соответствующие предложения администрация Приморья уже подготовила. Они касаются открытия магазинов беспошлинной торговли и включения свободного порта Владивосток в список пилотных территорий для введения режима tax free. Также в этот список уже попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

По словам Константина Шестакова, речь идёт о расширении сети магазинов беспошлинной торговли duty free не только в зонах аэропортов и вокзалов, но и на всей территории края. Так уже делается в Таиланде, Австралии, Южной Корее, Новой Зеландии. Покупатели при этом получают приобретенный товар, когда улетают домой, в зоне вылета аэропорта.

Второй вариант мировой практики – это режим tax free, возврат суммы НДС приобретенного на территории Таможенного союза товара при его последующим вывозе с территории. Такой режим в России хотят ввести к моменту проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В пилотных регионах он может заработать уже в 2017 году и будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало, что идею о создании в Приморье зоны беспошлинной торговли краевые власти продвигают с 2015 года. Однако до сих пор она не находила поддержки на уровне министерств.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru