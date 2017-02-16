Минвостокразвития рассмотрит идею о режиме tax free во Владивостоке

Приморский край направил в Минвостокразвития предложение включить свободный порт Владивосток и интегрированную развлекательную игорную зону в число пилотных территорий, где будет введён режим беспошлинной торговли и tax free. Освобождение туристов от лишних пошлин при покупках и возврат НДС при вывозе за границу купленных в Приморье товаров эксперты считают привлекательными условиями для увеличения турпотока в край.

Директор департамента туризма Приморского края Константин Шестаков рассказал, что соответствующие предложения администрация Приморья уже подготовила. Они касаются открытия магазинов беспошлинной торговли и включения свободного порта Владивосток в список пилотных территорий для введения режима tax free. Также в этот список уже попали Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

По словам Константина Шестакова, речь идёт о расширении сети магазинов беспошлинной торговли duty free не только в зонах аэропортов и вокзалов, но и на всей территории края. Так уже делается в Таиланде, Австралии, Южной Корее, Новой Зеландии. Покупатели при этом получают приобретенный товар, когда улетают домой, в зоне вылета аэропорта.

Второй вариант мировой практики – это режим tax free, возврат суммы НДС приобретенного на территории Таможенного союза товара при его последующим вывозе с территории. Такой режим в России хотят ввести к моменту проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. В пилотных регионах он может заработать уже в 2017 году и будет распространяться на все категории товаров, включая продукты питания.

Ранее РИА «Восток-Медиа» уже писало, что идею о создании в Приморье зоны беспошлинной торговли краевые власти продвигают с 2015 года. Однако до сих пор она не находила поддержки на уровне министерств.