"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости

РИА «Восток-Медиа» заняло 3-е место в авторитетном рейтинге медиаресурсов Приморского края по итогам 2016 года от компании «Медиалогия». Также сайт закрепился на 2-м месте в сегменте информационных агентств региона.

Индекс цитируемости (ИЦ) – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку, пояснили в «Медиалогии». ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 38 300 открытых источников. В числе прочего, по мнению специалистов, данный индекс используется участниками медиаотрасли в качестве важного критерия оценки опубликованных материалов.

По итогам 2016 года самым цитируемым СМИ Приморья стала агентство PrimaMedia, на второй позиции интернет-сайт Vl.ru, 3-е место у РИА «Восток-Медиа», 4-е – у РИА «Дейта». Несмотря на экспансию «новых» media, неплохо смотрятся печатные издания – газеты и журналы.

Также «Медиалогия» специализируется на политических рейтингах.



