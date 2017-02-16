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"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости

"Восток-Медиа" вошло в тройку лидеров рейтинга цитируемости
Компания "Медиалогия" подвела итоги 2016 года
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

РИА «Восток-Медиа» заняло 3-е место в авторитетном рейтинге медиаресурсов Приморского края по итогам 2016 года от компании «Медиалогия». Также сайт закрепился на 2-м месте в сегменте информационных агентств региона.

Индекс цитируемости (ИЦ) – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку, пояснили в «Медиалогии». ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 38 300 открытых источников. В числе прочего, по мнению специалистов, данный индекс используется участниками медиаотрасли в качестве важного критерия оценки опубликованных материалов.

По итогам 2016 года самым цитируемым СМИ Приморья стала агентство PrimaMedia, на второй позиции интернет-сайт Vl.ru, 3-е место у РИА «Восток-Медиа», 4-е – у РИА «Дейта». Несмотря на экспансию «новых» media, неплохо смотрятся печатные издания – газеты и журналы.

Также «Медиалогия» специализируется на политических рейтингах.


 
 
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