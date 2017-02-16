Разрушенную подпорную стену во Владивостоке восстановят до лета

Директор «ДальНИИС» рассказал, как будут ликвидироваться последствия обрушения подпорной стены на стройке во Владивостоке. Он также озвучил примерные сроки восстановления этого участка, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Директор Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-конструкторского и технологического института по строительству Владимир Смотриковский заявил, что специалисты приняли решение о восстановлении подпорной стены.

«Необходимо заново возвести подпорную стену с контрфорсами для дальнейшей засыпки под конструкции и трубы теплотрассы, но к этим работам приступят только после того, как запустят временную ветку теплотрассы, в обход нынешней, а деформированный участок заменят. На эти работы уйдет порядка двух месяцев, необходимо завершить их в холодный период», – отметил Смотриковский.

Он подчеркнул, что эксперты уже провели предварительный анализ ситуации. «Нам понятно, что произошло – нарушение связности грунта, среди причин рассматривается четыре версии: нарушение технологии строительного процесса, ошибки в проектировании, природное или техногенное воздействие, последняя в качестве основной. Нарушение целостности грунта происходит при наличия определенного воздействия, возможно, теплотрасса давала течь, и вода размывала грунт», – добавил директор.

Владимир Смотриковский также отметил, что геологи проведут обследование на предмет безопасности соседних зданий.

Накануне стало известно, что подрядчик и заказчик проигнорировали признаки возможного обрушения. Трещины на подпорной стене появились за несколько дней до происшествия.

Стоимость восстановления ляжет на компанию-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Вице-губернатор края Эдуард Портнов подчеркнул, что ключевая задача на данный момент – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения.