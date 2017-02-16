Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

Сегодня, 16 февраля, по городу пройдут плановые отключения электричества. Работа специалистов на электросетях продлится с 9:00 до 17:00, именно в это время некоторые квартиры останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам: 3 ключ: 1, 1Д, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 42, 49; 4 ключ: 10А, 12, 12А, 16, 18, 18А, 19, 21, 25, 27Б, 29Д, 94, 98, 127; Бийская: 27; Заречная: 14; Крыгина: 30, 34, 36; Леонова: 33; Майкова: 3, 3Б, 5Б, 18, 22, 24; Маковского: 11, 114, 114А, 116, 122, 124, 130, 132, 136; Находкинская: 10, 11А, 11Б, 11В, 14А; Плещеева: 2; Поселковая 1-я: 23/1; Русская: 57Б, 59Г; Садовое общество «Лиман»: 145; Садовое общество «Приморский садовод»: 216; Садовое общество «Строитель»: 18, 29, 31; Садовое общество «Энергетик»: 77; Садовое общество «Юбилейное»: 32; Садовое товарищество «Авангард»: 17, 82, 83, 102, 115, 165, 188; Садовое товарищество «Водник»: 19; Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68; Сипягина: 19, 31, 34; Сливовая: 5, 7; Терешковой: 27.

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