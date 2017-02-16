Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

|
|
Электричества не будет в связи с плановыми работами
|Фото: elektroas.ru
Сегодня, 16 февраля, по городу пройдут плановые отключения электричества. Работа специалистов на электросетях продлится с 9:00 до 17:00, именно в это время некоторые квартиры останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:
3 ключ: 1, 1Д, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 42, 49;
4 ключ: 10А, 12, 12А, 16, 18, 18А, 19, 21, 25, 27Б, 29Д, 94, 98, 127;
Бийская: 27;
Заречная: 14;
Крыгина: 30, 34, 36;
Леонова: 33;
Майкова: 3, 3Б, 5Б, 18, 22, 24;
Маковского: 11, 114, 114А, 116, 122, 124, 130, 132, 136;
Находкинская: 10, 11А, 11Б, 11В, 14А;
Плещеева: 2;
Поселковая 1-я: 23/1;
Русская: 57Б, 59Г;
Садовое общество «Лиман»: 145;
Садовое общество «Приморский садовод»: 216;
Садовое общество «Строитель»: 18, 29, 31;
Садовое общество «Энергетик»: 77;
Садовое общество «Юбилейное»: 32;
Садовое товарищество «Авангард»: 17, 82, 83, 102, 115, 165, 188;
Садовое товарищество «Водник»: 19;
Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;
Сипягина: 19, 31, 34;
Сливовая: 5, 7;
Терешковой: 27.