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Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00

Сегодня в некоторых районах Владивостока отключат свет до 17:00
Электричества не будет в связи с плановыми работами
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: elektroas.ru

Сегодня, 16 февраля, по городу пройдут плановые отключения электричества. Работа специалистов на электросетях продлится с 9:00 до 17:00, именно в это время некоторые квартиры останутся без света. Отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:

3 ключ: 1, 1Д, 5, 6, 8, 9, 9А, 13, 42, 49;

4 ключ: 10А, 12, 12А, 16, 18, 18А, 19, 21, 25, 27Б, 29Д, 94, 98, 127;

Бийская: 27;

Заречная: 14;

Крыгина: 30, 34, 36;

Леонова: 33;

Майкова: 3, 3Б, 5Б, 18, 22, 24;

Маковского: 11, 114, 114А, 116, 122, 124, 130, 132, 136;

Находкинская: 10, 11А, 11Б, 11В, 14А;

Плещеева: 2;

Поселковая 1-я: 23/1;

Русская: 57Б, 59Г;

Садовое общество «Лиман»: 145;

Садовое общество «Приморский садовод»: 216;

Садовое общество «Строитель»: 18, 29, 31;

Садовое общество «Энергетик»: 77;

Садовое общество «Юбилейное»: 32;

Садовое товарищество «Авангард»: 17, 82, 83, 102, 115, 165, 188;

Садовое товарищество «Водник»: 19;

Садовое товарищество «Восход»: 46, 49А, 58, 60, 68;

Сипягина: 19, 31, 34;

Сливовая: 5, 7;

Терешковой: 27.

 
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